La primera actriz Angélica Aragón recibió esta mañana la distinción “Estafeta de Luz – Homenaje a la Trayectoria” en las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) gracias a su carrera artística de más de 50 años en las que ha trabajado en novelas, películas, series en plataformas streaming y puestas en escena.

“Les agradezco infinitamente esta deferencia. Cuando uno ve recopilada la actividad realizada a lo largo de más de 50 años de carrera en un video como el que acabamos de presenciar, pues la emoción aflora. Han sido horas y horas en los foros de televisión, en los foros de cine, dedicadas a una labor que amo, afortunadamente, porque si no habría sido un suplicio. Pero la vida ha sido muy, muy generosa conmigo”, comentó la actriz.

Aragón es reconocida por sus actuaciones en las películas mexicanas Goitia, un dios para sí mismo (1988), Cilantro y perejil (1997), Sexo, pudor y lágrimas (1999) y El crimen del Padre Amaro (2002). Además ha trabajado en cintas cinematográficas estadounidenses, en las que destacan Un paseo por las nubes (1995) y Dirty Dancing: Havana Nights (2002).

En la televisión mexicana es recordada por sus papeles protagonistas en telenovelas que marcaron a una generación, tales como Vivir un poco (1982) y Mirada de Mujer (1997). Además, entre sus obras teatrales destacan El día que pisamos la luna (1981), Aprendiendo a ser señora (1983), Contrabando (1991), Águila Real (1992), el monólogo Maquillaje (Kesho) (1996), entre muchas otras puestas en escena más.

Actualmente la primera actriz se encuentra de gira con un grupo de artistas por toda la República con la puesta en escena Las Leonas, que narra el proceso de autosuficiencia e independencia de las mujeres. “En un momento dado mi personaje dice: ‘el pasado no lo vamos a poder cambiar’. La gente que vive inmersa en un pasado doloroso, en un pasado angustiante, en un pasado frustrante; el pasado no lo vamos a poder cambiar, pero sí el punto de vista desde el cual miramos ese pasado. Y eso sí lo podemos en este momento si nos lo proponemos […]. Por eso me corresponde ahora, este etapa de mi vida, remplazar a esos maestros ante, insisto, los niños pequeños que me tocan cerca para inculcarles, sobre todo, el placer de aprender”, agregó Aragón.

La artista ha sido premiada en tres ocasiones con el Premio Ariel, máxima distinción de cine en México, por sus actuaciones en las cintas Novia que te vea, Cilantro y perejil y El crimen de Padre Amaro. Además, también ganó un Premio Bravo por su participación en la telenovela Todo por amor y cinco distinciones de TVyNovelas por sus papeles protagónicos en Mirada de mujer y Vivir un poco.

Angélica Aragón exhortó a los alumnos de la Univa presentes en el evento a no dejar de estudiar y encontrar la pasión en aprender, aspectos que la han llevado al lugar en el que está en su carrera. “Yo creo que es tan importante inculcar el placer de estudiar, el placer de aprender”.

MF