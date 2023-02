El precio del huevo en el Área Metropolitana de Guadalajara ha ido en aumento durante las últimas semanas, tanto así que en tiendas de abarrotes en el poniente de la ciudad el kilo de huevo alcanza hasta los 70 pesos.

Este medio realizó un recorrido por tiendas de conveniencia y supermercados para reconocer el costo del kilo de huevo a días de que inicie el periodo de cuaresma y se incrementen más los precios.

Actualmente se habla de un alza también en el precio debido a los casos de influenza aviar en Estados Unidos, lo que llega a golpear a México.

Antonio Suárez, comerciante en la colonia Lafayette, afirmó que en su tienda desde el pasado sábado se vende el kilo de huevo en 70 pesos, debido a que sus proveedores le aumentaron el costo de un momento para otro.

“El viernes nos vinieron a surtir, yo lo tenía todavía en 60 pesos la semana pasada, pero si nos suben el precio nosotros también subimos y no es un tema de escasez, es un tema de que ya todo lo que se cocina lleva huevo”, apuntó.

Margarita Paredes, dueña de una tienda de abarrotes en la avenida Ignacio López Vallarta, señaló que ella lleva vendiendo a 55 pesos el kilo de huevo desde hace más de un mes, aseguró que el aumento en los precios es normal por la temporada y comentó que sus ventas han sido buenas a pesar del incremento.

La señora Amalia Martínez, vendedora en la calle Mexicaltzingo, tiene el kilo de huevo a 55 pesos y señaló que bajó el precio por dos pesos el fin de semana, pues previo a este lunes en su tienda el kilo se cobraba en 57 pesos.

Compran menos y contado

Los incrementos tienen una repercusión directa en el bolsillo del consumidor. Alberto fue a la tienda este lunes con 30 pesos, en la idea de comprar huevos y un birote, con esos 30 pesos le alcanzó para cuatro huevos y el pan.

“Estamos casi en cierre de mes y la verdad ya no había comida en mi casa, yo pensé que chance y me alcanzaba para otra cosa, una galleta o algo así, pero casi que con suerte y me sobró”, comentó.

El mismo caso fue el de Estefanía, quien acudió a la tienda de su casa en la colonia Moderna y se decidió a comprar sólo 15 pesos de huevo ante el aumento en los costos.

“Con eso al menos como unos dos días y ya más pegado a la quincena vemos”, acotó.

Usuarios en redes reportan kilos por 60 pesos

Por medio de redes sociales, EL INFORMADOR cuestionó a la población acerca de los precios en los que adquieren el kilo de huevo en Jalisco, los costos rondan entre los 45 hasta los 60 pesos en el Área Metropolitana de Guadalajara.

En el municipio de Zapopan, usuarios de redes respondieron que el precio a la compra va desde los 48 hasta los 55 pesos.

Para Guadalajara los costos sobrepasan los 53 pesos hasta los 70 pesos; mientras que en Tlajomulco reportaron el precio más bajo a 43 pesos.