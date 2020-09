Por falta de opciones, crece transporte irregular

El servicio de transporte colectivo irregular ha ampliado su alcance en la metrópoli. Esto se debe a que hay ciudadanos para los que es la única alternativa de llegar a sus domicilios.

En 2018, las camionetas tipo Van operaban en la zona de Las Mesas, en el Norte de Zapopan, pero se extendieron al Sur, en donde trasladan hasta el Periférico a pasajeros de colonias como Miramar.

Ante este fenómeno, la Secretaría de Transporte (Setran), que desde el sexenio pasado prometió atender el problema, respondió que primero se debe consolidar el modelo de ruta-empresa.

Por la lejanía de sus casas, los usuarios perciben el servicio como una necesidad, además de que es más económico que un taxi.

Todos los días, Flor aborda una de las unidades que esperan en los alrededores de la Estación Periférico Norte, del Tren Ligero, para ir a Las Mesas.

“El camión que me lleva me deja a unas 10 cuadras. Si tomo las camionetitas me dejan a tres y me cobran siete pesos. Además, acá me siento más segura porque la mayoría de los choferes de la 636 que va para allá manejan muy feo”, dijo.

Coral, vecina de Miramar, compartió que toma la camioneta Ruta-C, que sale del Periférico y El Oasis. Dicho vehículo la deja en la esquina y le cobra ocho pesos. Lo prefiere antes que a la ruta 101, cuya terminal está a ocho cuadras de su casa.

El director de Transporte Público, Amilcar López, señaló que analizan la regulación de este servicio desde el Mapa Base para la operación del Transporte Público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuyos avances fueron presentados en julio pasado por el secretario de Transporte, Diego Monraz.

“Se planteó establecer la red de transporte público convencional y la red de transporte masivo. Tenemos previsto en la norma el cumplimento de las cuencas de servicio. Estos vehículos de no más de 14 pasajeros están pensados para cubrir estos servicios de difícil acceso donde una unidad del transporte público no puede ingresar”, comentó.

JL