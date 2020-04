Por cielo y tierra, autoridades tapatías inspeccionan medidas de aislamiento

Mientras que el helicóptero de la Policía de Guadalajara realizaba sobrevuelos para invitar a la población a quedarse en casa ante la pandemia del coronavirus, por tierra policías tapatíos y de otras dependencias hacían lo mismo y recomendaban a la población no salir y el uso del cubrebocas.

“Yo lo veo positivo, no veo que estén obrando mal, están protegiendo a la ciudadanía, a la gente”, dijo José Luis Parra, un trabajador a quien le pidieron que usara el cubrebocas en el Parque Rojo.

“Yo sé que no es juego porque en muchas ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana la gente se está muriendo y en otros países y eso nos puede pasar también a nosotros”, admitió.

En este parque los elementos policiacos también les pedían a las personas que se retirarán a sus casas.

“Es para protegernos del coronavirus, incluso nos están regalando cubrebocas en la mañana me bajé del tren y me regalaron un cobrebocas porque hay mucha gente que todavía no tiene”, dijo Jaime Gómez.

Tanto policías municipales como funcionarios de otras dependencias regalaron cubrebocas a los ciudadanos.

“Está muy bien esta medida, está muy canijo y sin trabajo, uno se tiene que cuidar este cubrebocas me lo dieron en el tren y el policía me dijo que me lo pusiera”, dijo Jesús Villareal Gutiérrez.

