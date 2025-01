José Luis Álvarez Pulido asumió como presidente del Poder Judicial de Jalisco en diciembre pasado y tiene precisos sus objetivos: implementar la Reforma Judicial a nivel local con los mejores perfiles, juicios en línea para reducir el rezago y construir más juzgados.

Primero abordará la homologación de la Reforma Judicial Federal en el ámbito local. Considera que el Congreso del Estado debe tener mecanismos adecuados para establecer los filtros que permitan seleccionar a los mejores aspirantes a magistraturas y juzgados.

“Si no cuidamos la selección de perfiles, pudiéramos correr el riesgo de que se encuentre en una boleta una persona que, aunque haya concluido una carrera universitaria, no cuente con una formación en particular o herramientas técnicas, metodológicas, de análisis de los casos, para que verdaderamente pueda impartir una justicia de calidad”, dijo.

Entre los cargos que se deberán elegir en la elección del Poder Judicial de Jalisco para 2027 destacan 34 magistraturas, 206 jueces y cinco integrantes para el Tribunal de Disciplina Judicial, que sería establecido para evaluar la capacidad y el actuar de todos.

Otro reto es echar a andar la justicia digital o los juicios en línea. Álvarez Pulido reconoce que hubo un avance en las dos anteriores administraciones, pero falta acercar este método a la ciudadanía, no solo a los abogados y quienes se encargan de llevar los casos.

“Necesitamos encontrar esquemas apropiados en los que esos procedimientos en línea sean más accesibles para los abogados y que eficienten la función judicial. Lo que buscamos principalmente es que esa justicia en línea sea útil, práctica y cercana al ciudadano”.

A decir del presidente del Poder Judicial en Jalisco, esto ayudaría a que, por ejemplo, quienes tengan trámites judiciales en el Estado, pero radiquen en otro, realicen sus procedimientos sin trasladarse.

Actualmente, los casos que se llevan de manera digital no superan el 10%. Su apuesta es incrementarlo al 50% del total, y para ello trabajará con la comunidad jurídica, los colegios de abogados y la población en general para tener éxito al adaptar este modelo.

El tercer punto es reforzar la infraestructura, pues el Poder Judicial ya cuenta con un presupuesto constitucional y se requieren fondos para la rehabilitación y el mantenimiento de los juzgados, tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como fuera de ésta, así como construir nuevas salas de juicios orales para atender más casos.

FRASE

“Falta más mantenimiento y rehabilitación, así como la verificación de las instalaciones al interior del Estado, porque hay juzgados donde tenemos que destinar una parte importante de recursos para que las personas estén en instalaciones dignas”.

José Luis Álvarez Pulido, presidente del Poder Judicial de Jalisco.