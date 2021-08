Pobladores confirman visita de AMLO a Temacapulín

Pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a través de redes sociales confirmaron que mañana el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asistirá a “Temaca” a las 10:00 horas para dialogar con los ciudadanos de las tres comunidades que se podrían ver inundadas por la operación de la presa El Zapotillo.

En el grupo de Facebook "Los ojos del mundo están puestos en Temaca" y en la página de la Asociación Civil Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien apoya a la población en la difusión y relaciones públicas, se difundió un comunicado en el que se notificó que AMLO estaría presente por la mañana del sábado.

“Todos a Temacapulín, apoya la digna lucha de las comunidades contra la #PresaElZapotillo, exige al presidente #AMLOEsTiempoDeCumplir, #LosPueblosNoSeInundan, sábado 14 de agosto, Temacapulín, Jalisco”, señaló la circular.

Los hashtags hacen referencia a las promesas que, como candidato, AMLO hizo en el 2010 en Temacapulín en su segunda participación a las elecciones presidenciales en las que cayó frente Enrique Peña Nieto. En aquel entonces, López Obrador declaró:“No a la presa El Zapotillo. Vamos a darle seguimiento a todo su movimiento. Vamos a insistir hasta que se reboque la decisión de construir esta presa”.

Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el megaproyecto de la presa El Zapotillo está casi terminado, pero está parado mientras se resuelven algunos amparos.

La lucha de los ciudadanos de las tres comunidades ya tiene 16 años; buscan evitar que sus pueblos se inunden ante el funcionamiento en totalidad de la presa.

En el 2018, López Obrador ya como Presidente electo de México cambió su discurso, realizó una visita de agradecimiento en Guanajuato en la que dijo que la presa y el acueducto El Zapotillo-León no serán cancelados.

Recientemente en abril, en una de sus mañaneras en Guadalajara AMLO dijo: “Es un asunto pendiente. Estamos valorando lo que se ha invertido, porque ya hay una buena parte de la obra construida. Ahí se queda, no nos corresponde, no lo iniciamos nosotros, no es prioritario”.

Mañana puede ser una jornada decisiva para el megaproyecto de la presa El Zapotillo, ya que puede dar luz verde o cancelarla por completo.

Los pobladores de “Temaca” han organizado diferentes eventos para dar la bienvenida a AMLO, entre ellos un partido de baseball, en la que le pedirán que lance la primera bola antes del duelo amistoso.

