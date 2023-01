Debido a la pandemia por COVID-19, los mexicanos comenzaron a tomar más en serio el cuidado de su salud, del 2020 a la fecha la contratación de pólizas de seguro de gastos médicos con la compañía Plan Seguro incrementó en un 13 por ciento, lo que representa 150 mil asegurados a nivel nacional, de los cuales 26 mil residen en el estado de Jalisco y representan una inversión de 863 millones de pesos en primas de seguro.

En rueda de prensa, el director general de Plan Seguro, Salvador Arceo Franco, señaló que con llegada de la pandemia por el virus SARS-Cov-2 gran parte de la población en el país reconoció la necesidad de contar un seguro médico que pueda ayudarte a sobrepasar una condición médica que pone en riesgo tu vida.

Sin embargo, resaltó que sólo siete millones de mexicanos cuentan con un seguro de gastos médicos en comparación con 126 millones de personas que habitan el país.

Refirió que la compañía Plan Seguro, a diferencia de otras aseguradoras, costea todos los servicios derivados de la intervención de una paciente que contraiga COVID-19. De 2020 al corte de esta redacción, la empresa especializada en el cuidado de la salud cubrió mil 475 casos de pacientes con esta enfermedad, lo que representó un costo de más de 600 millones de pesos para la aseguradora.

De los casos, en Jalisco se concentraron 191 enfermos con un costo de 77 millones de pesos por el total de sus tratamientos; pese la disminución de la presencia del virus, tan sólo en 2022 se atendieron a 27 personas enfermas por COVID-19 con una cobertura de gastos médicos por casi cinco millones de pesos.

Arceo Franco comentó que la llegada de una enfermedad mortal como lo fue el COVID-19, en su momento más álgido, despertó la conciencia de la ciudadanía para el cuidado de su salud. No obstante, insistió en que ello no es suficiente si no se comienza por la prevención y los chequeos constantes, acciones que se ofrecen desde Plan Seguro.

Comentó que el 60 por ciento de los casos graves por COVID-19 que costeó la aseguradora se vieron en esa situación debido a la presencia de comorbilidades que no fueron atendidas en tiempo y forma, y derivaron en un estado crítico de la salud de los afectados.

Subrayó que todos los planes de aseguramiento por parte de Plan Seguro contemplan chequeos y mediciones constantes con especialistas de rubros como medicina general, odontología y nutrición, así como análisis de laboratorio en pruebas de sangre y otras biométricas.

“Nosotros no queremos sólo reparar la salud de la población, queremos prevenir que tu salud y tu calidad de vida se vean afectadas, desde el ámbito de la prevención, con nosotros no es un tema de que compres un seguro que nunca vayas a usar, es que adquieras un seguro que uses de manera constante sin que tengas que llegar a hechos de gravedad”, apuntó.

Plan Seguro cuenta con cinco planes diferentes seguros médicos, que van desde los 12 mil pesos con el plan esencial a los 34 mil pesos con el plan integral, ello sujeto a las condiciones anímicas de los asegurados.

