El presidente del PRI Jalisco, Antonio Padilla, manifestó esta tarde su molestia por la falta de protección de parte del Gobierno del Estado al alcalde de Pihuamo, Humberto Amezcua Bautista, quien fue asesinado este viernes y responsabilizó al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra.

Aseguró que existían amenazas y presiones a Humberto Amezcua y lo sabían el Gobierno del Estado, pero sus demandas no fueron atendidas.

"El mismo día de ayer por la mañana me reuní con el alcalde Humberto Amezcua quien me hizo saber que la situación de amenazas en el municipio era crítica y que no contaba con ninguna protección del Gobierno del Estado".

Detalló que ante esta situación personalmente buscó al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, para pedirle su intervención y en todo el día no hubo respuesta de su parte.

"Por eso que quede claro la muerte de Humberto Amezcua pudo haberse evitado si el señor Enrique Ibarra se hubiera dignado a responder y brindar a medidas de seguridad urgentes para nuestro alcalde", sostuvo.

El dirigente señaló que al menos en 15 municipios funcionarios públicos y candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco han recibido amenazas y en siete municipios no hubo condiciones para presentar candidatos.

Recordó que desde el 15 de enero les dijo en una reunión que la viabilidad de las elecciones estaba en riesgo por las condiciones de violencia e inseguridad y deberían actuar para garantizar que proceso se realizara en paz.

Tras el asesinato del candidato del Partido Verde en Mascota salieron a pedir auxilio ante las circunstancias.

"Desde el primer momento recibimos indiferencia y del segundo reclamos", sostuvo.

En el aniversario del partido recordó que algunos de los candidatos habían recibido amenazas.

Asimismo, expresó su solidaridad con la familia, a quien le aseguró que los acompañara en buscar su justicia.

El Gobierno de Jalisco rechazó las afirmaciones del PRI y condenó la politización de este tema.

"No hubo petición formal de protección al candidato de Pihuamo por parte del partido, ni se encontraron elementos que indicaran algún nivel de riesgo", sostuvo.

OF