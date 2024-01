Piden vecinos reubicación de algunos puntos limpios

Ante el problema de acumulación de basura afuera de los contenedores que se registra en algunos Puntos Limpios, vecinos piden a las autoridades municipales que sean clausurados y reubicados.

Beatriz Johanna Beets Vigil, una vecina de la colonia centro, pide a las autoridades municipales la reubicación del Punto Limpio ubicado en la calle Juan Manuel casi esquina con Enrique Díaz de León.

“Son focos de contaminación y vandalismo, el Punto Limpio siempre está sucio, los tenemos que reportar para que vengan a limpiarlo, hay contaminación y cada rato los incendian”, aseguró.

Explicó que ya ha metido oficios al Ayuntamiento de Guadalajara pero no les hacen caso.

“Nos dicen que no lo van a quitar, que van a poner cámaras para ver quiénes dejan esa basura afuera de los contenedores y multarlos, pero no lo van a hacer, eso no es una solución, tenemos una escuela cerca”, añadió.

Este medio de comunicación registró esta semana que en algunos Puntos Limpios que hay en el centro de la ciudad se registra basura tirada afuera de los contenedores, dejan muebles y materiales de construcción entre otros objetos.

Los principales puntos limpios llenos de basura se encuentran en la colonia Centro, Moderna, Chapultepec, Miravalle, entre otros.

Beatriz Johanna Beets Vigil también denunció que constantemente el punto limpio que se encuentra a unos metros de su departamento ha sido incendiado por los indigentes.

“Hemos tenido muchos problemas desde que los instalaron, cada rato los incendian., es un cochinero y ya hay vagos, contaminación”, explicó.

Los vecinos de esta calle piden a las autoridades municipales atender esta problemática ya que el camión recolector de la basura pasa solamente dos veces por semana.

YC