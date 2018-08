Pese a riesgos, SSJ respetará decisión de familia de mamá de Tadeo

A pesar del riesgo de muerte que representa el traslado de la señora Elizabeth de la Rosa a Guadalajara, luego de haber renunciado a continuar con las cirugías y el tratamiento especializado en el Hospital de la Universidad de Texas, en Galveston, EU, el secretario de salud, Alfonso Petersen Farah, informó que se respetarán las decisiones que sean tomadas por Elizabeth y su familia, sin embargo, continuarán ofreciendo en Guadalajara la atención médica requerida para salvaguardar su salud.



"No habremos de limitar ninguna circunstancia que Elizabeth requiera, pero siempre apegados y por supuesto atendiendo lo que ella y su familia decidan", expresó Petersen Farah.



El secretario detalló que la joven se encuentra en un estado de salud muy delicado sin embargo todos los riesgos deberán ser discutidos por su familia, así como la decisión de informar o no los motivos por los cuales decidieron regresar a Guadalajara.





Ante la pregunta expresa sobre el tratamiento que deberá llevar la joven para tratar la sepsis, complicación en las heridas de las quemaduras, ocasionada por la respuesta inmunitaria a una infección bacteriana, la secretaría no informó qué medicamento le será suministrado.



El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, indicó por su parte que la mujer ya es atendida por especialistas en cirugía reconstructiva y no escatimarán recursos para continuar con su tratamiento y con las cinco cirugías que aún quedan pendientes para atender las quemaduras que atacaron el 90% de su cuerpo.



"Todo el apoyo, todo lo que se requiera se va a hacer, no vamos a escatimar ningún esfuerzo económico ni humano para que esta señora salve su vida y se restablezca al 100%, pero de acuerdo a la información que me dio el director de cirugía reconstructiva, sí está muy grave la señora", expresó López Lara.



Al respecto de la investigación sobre el incendio del autobús en el que viajaban Elizabeth y su bebé Tadeo, quien falleció al no resistir las quemaduras provocadas por las llamas, la Fiscalía General del Estado indicó que aún continúan con las indagatorias correspondientes sin que se informara de algún avance en el caso.

