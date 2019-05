Pese a cuestionamientos, ex consejero defiende legalidad de lista de jueces

La decisión del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de eliminar la lista de jueces de reserva es una aberración jurídica y carece de sustento; aseveró Alfonso Partida Caballero, ex integrante del Consejo, argumentó que el proceso de evaluación del que emanó el listado, realizado en 2015, fue legal y cumplió con todas las especificaciones.

Cuestionado sobre el nombramiento de familiares, Partida Caballero aseveró que el parentesco no es impedimento legal; sostuvo que todos acreditaron los exámenes e incluso fueron certificados a nivel federal.

"De los hijos de magistrados y familiares algunos, casi la mayoría, son jueces y fueron evaluados a nivel nacional. No es pecado ser familiar de magistrados o ser hijo de alguien, eso no es una irregularidad; no decía la convocatoria que no se permite su participación", expuso.

El ex consejero recordó que fueron los magistrados y jueces quienes evaluaron a los integrantes de la lista. Advirtió que la decisión tomada por los actuales integrantes de la Judicatura acarreará una ola de amparos.

Por otra parte, en sesión del Congreso estatal, el diputado Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, propuso solicitar al Consejo de la Judicatura un informe en el que explique los criterios técnicos que aplicó para desechar las listas de aspirantes a jueces. Aseveró que se acreditó como jueces a quienes tenían las calificaciones más bajas y se saltaron a los aspirantes con mejores evaluaciones.

LS