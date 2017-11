Persiste resistencia a vacuna contra influenza

En febrero pasado, Paola Rábago amaneció con escurrimiento nasal. Al día siguiente despertó con síntomas que aparecieron de manera súbita: dolor intenso en todo el cuerpo, tenía fiebre y su garganta estaba irritada.

Tras una prueba de laboratorio en un centro de salud se confirmó que tenía influenza. Ni Paola ni su hija, estudiante de preescolar, se habían puesto la vacuna.

“No sabes cómo me arrepentí de no haberme puesto la vacuna, porque mi niña también se contagió, pero a ella sí la llevé rápido al médico y se alivió pronto. Yo duré varios días en cama, porque no sabía ni qué era y me sentía fatal”, dijo la afectada.

A pesar de la difusión que hace el sector salud para promover la vacunación contra la influenza, todavía existe una parte de la población que la desconoce, le teme y se resiste a vacunarse.

El presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, Antonio Luévanos Velázquez, aseguró que, aunque sí se divulgan las medidas de prevención, hace falta más información sobre las bondades de la vacuna.

“Siguen prevaleciendo muchos mitos, de que si vacunan a su hijo va a tener efectos secundarios, de que si les da un cuadro tipo influenza, de que no se la puede poner por ser alérgico al huevo. Nosotros enfatizamos en que hay que vacunar a los niños a partir de los seis meses de edad”.

Durante la temporada invernal 2017-2018, que inició en octubre y termina en marzo, a nivel nacional se han reportado 59 casos de influenza en el país, de los cuales, uno corresponde a Jalisco.

El coordinador estatal de influenza de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Ángel Nuño Bonales, indicó que el virus de la influenza evoluciona constantemente, por lo que cada año muestra diferentes comportamientos y requiere de una vacuna nueva. Para este año se espera una circulación compartida entre el tipo A H1N1 y A H3N2, así como el tipo B.

El secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, informó que hasta el momento se ha aplicado 15% del millón 75 mil 992 dosis que la dependencia tiene para toda la temporada.

El reto es repartirlas todas para que la gente esté protegida durante los meses más fríos, como enero y febrero.

Los grupos prioritarios son las embarazadas, niños menores de cinco años, adultos mayores de 65, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas.