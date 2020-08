Persiste esquema hombre-camión: choferes

Javier es conductor de las rutas C-58/59/60/61 (antes 644-B). Si bien la unidad a su cargo está equipada para el prepago, no ha migrado por completo al modelo ruta-empresa: un esquema laboral cuyo objetivo es mejorar la calidad del transporte, adaptar lectores de tarjeta y alcancías, y eliminar la competencia que genera accidentes y caos vial.

Sus condiciones laborales prueban que la transición, anunciada en mayo de 2017, no llegó a todos, pues él carece de sueldo fijo y prestaciones. Tampoco puede darse el lujo de ir al baño mientras trabaja. “No hay tiempo para comer ni para hacer nuestras necesidades. Y del pasaje nos dan un tanto por ciento”.

La misma situación atraviesan Derbi, del mismo derrotero que Javier, y Ramiro, de la ruta C-111.

El plan de la Secretaría de Transporte (Setran), que se trazó desde la administración pasada, establece que un requisito fundamental para migrar al nuevo esquema es que todos los operadores estén amparados por un contrato colectivo de trabajo que establezca jornadas, salarios y prestaciones, pero esto aún no se consolida.

Arnoldo Licea, secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ), reconoció que el cambio es parcial.

“Creo que 60% o 70% (de los transportistas en la metrópoli) están regularizados, aunque ya deberían estar todos”.

Sin embargo, Licea subrayó que, al iniciar con el sistema de pago electrónico y el fideicomiso que se nutre con los pagos vía tarjeta y los boletos Mi Pasaje, la retribución para los conductores será mayor. “Se les tendrá que pagar más y a través de una cuenta de banco”.

Se solicitó entrevista con la Setran. Hasta el cierre de esta edición no se concretó.

El lunes pasado, este medio publicó que pese a las anomalías denunciadas por usuarios, siete de cada 10 rutas ya cobran 9.50 pesos.

Derbi Díaz afirma que, lejos de mejorar con la actualización de tarifa, su situación empeoró. EL INFORMADOR/F. Atilano

Choferes de camión denuncian “peores” condiciones laborales

En la terminal de la ruta C-111, Ramiro López desayuna al tiempo que la gente aborda su unidad. Maniobra para avanzar cada tanto y cuida que los agentes viales no le levanten un folio.

El 6 de mayo fue el último día para migrar al modelo ruta-empresa, pero sus condiciones laborales no han mejorado desde entonces. De hecho, afirma que han “empeorado”.

“Con las tarjetas no nos dan lo que nos corresponden. (El dinero) se va a un fideicomiso y a nosotros no nos dan nada. No tenemos sueldo fijo, sino 20% del pasaje en efectivo. Hasta nos bajó el sueldo. También los agentes de vialidad andan muy duros con nosotros, por cualquier cosa nos paran”.

Derbi Díaz, quien trabaja en las rutas C-58/59/60/61, coincide con Ramiro. Afirma que son “perseguidos” por los agentes de vialidad y no pueden ni siquiera detenerse a hacer del baño en la terminal.

Dice que los operadores tienen propuestas para mejorar, pero éstas no se toman en cuenta, e incluso que “ganan menos” que cuando el pasaje costaba siete pesos.

“Tenemos las mismas horas, el mismo trabajo, el mismo estrés, la misma obligación y, al contrario, nos echamos a la gente encima. (Quienes pagan con) los ‘tarjetazos’ y Mi Pasaje es gente (que viaja) gratis porque a mí no me los pagan”.

Por su parte, Arnoldo Licea, secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ), afirma que las condiciones mejorarán una vez que se migre totalmente, pues al ser empresa tendrán los derechos que se consideran con ella.