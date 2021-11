Perfila MC triunfo otra vez en Tlaquepaque

Aunque los dos candidatos a la alcaldía de Tlaquepaque con más votos se proclamaron ayer como vencedores, y pese a que hasta el próximo viernes se darán a conocer los resultados oficiales de la elección extraordinaria, al cierre de esta edición era Citlalli Amaya, candidata por Movimiento Ciudadano, quien se perfilaba nuevamente como ganadora.

Hasta el último corte de las 00:40 horas de hoy, con el 90% de las actas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Amaya se ubicaba a la delantera con 40 mil 858 votos registrados (43.5%) y en segundo lugar se encontraba el candidato de Morena, Alberto Maldonado, con 35 mil 578 sufragios computados (37.8%).

En tercer lugar se encontraba la contendiente por el PAN, María del Rosario Velázquez, con el 7.2% de los votos. El resto de los aspirantes tenía menos del 4% de los votos cada uno.

Amaya dijo que se ratificó “como la próxima presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. Ganó la justicia en San Pedro Tlaquepaque, ganó Movimiento Ciudadano”.

Mientras que Maldonado también refirió que “ganamos de muchas maneras. Ganamos con la razón jurídica, la contienda jurídica por sacarnos de la boleta y les ganamos hoy (ayer)”.

Si bien el cierre del PREP para observar el avance de la votación obtenida se hará hoy a las 18:00 horas, será hasta mañana cuando comience el conteo municipal con miras a determinar quién será el ganador.

“No significa que ese día tendremos los resultados, todo va a depender de si realizaremos recuentos parciales o incluso total de la elección. Ello nos lleva a haber programado una sesión del día viernes para hacer la declaratoria de validez de esta elección”, explicó la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Paula Ramírez.

Añadió que los comicios, en los que participó sólo el 21% de la lista nominal, se desarrollaron sin incidentes mayores.

La elección del pasado 6 de junio, donde Citlalli Amaya se posicionó sobre Maldonado con dos mil 646 votos más, fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque consideró que hubo vulneración a los principios de laicidad del Estado.

Maldonado defiende el triunfo en Tlaquepaque

Compañía. Mario Delgado (cubrebocas tinto), presidente nacional de Morena, acompañó al candidato Alberto Maldonado al cierre de la jornada. Especial

Sin un conteo oficial, y con apenas 20% de las actas computadas en el conteo preliminar del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), a las 19:30 horas de este domingo Alberto Maldonado, candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que ganó en las elecciones extraordinarias de Tlaquepaque.

Señaló que en las casillas donde ya terminaron los conteos de votos, le informaron que ganaron, como en las de San Martín de las Flores y en San Pedrito. “Ojalá que ahora sí respeten la voluntad de los ciudadanos, que ya no los quieren en Tlaquepaque por las cuentas que entregaron. Ganamos de muchas maneras. Ganamos con la razón jurídica, la contienda jurídica por sacarnos de la boleta y les ganamos hoy”, expresó.

“Vamos a cuidar que mañana no amanezcamos con sorpresas, vamos a hacer guardias toda la noche, mañana y hasta pasado mañana para que no haya mapaches y embarazo de urnas. Denunciamos que la bodega no cumplía con los requisitos pero les valió, igual confiamos en los resultados”, dijo.

Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional del partido, señaló que aunque fue un porcentaje de participación muy bajo, “agradecemos a la gente de Tlaquepaque su participación”. Agregó que no fue una elección cualquiera, por lo que la dirigencia nacional lo acompañó en la casa de enlace de Morena.

Amaya se autoproclama ganadora de elecciones

Firmes. El coordinador de MC en Jalisco, Manuel Romo (chaleco naranja), confirmó lo dicho por Citlalli Amaya, candidata de ese partido. Especial

En rueda de prensa en la casa del partido Movimiento Ciudadano en la colonia Americana en Guadalajara, la candidata a presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Mirna Citlalli Amaya, se autoproclamó ganadora, confirmándolo también el coordinador del partido en Jalisco, Manuel Romo.

“Ganamos, que ganó de nueva cuenta la justicia y que su servidora el día de hoy se ratifica nuevamente como la próxima presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Seguiremos gobernando las mujeres y hoy quiero decirle a la gente gracias por confiar en mí, gracias por confiar en nuestro proyecto, decirles que no voy a fallarles, ganó la justicia en San Pedro Tlaquepaque, ganó Movimiento Ciudadano y desde luego ganó la voluntad de la ciudadanía siempre lo dije, y hoy lo reafirmo mi causa es Tlaquepaque, mi causa son los habitantes, mi causa es nuestro municipio que le vaya bien, así que no les voy a fallar, vienen grandes cosas para nuestro municipio, las buenas obras seguirán, lo bueno tendrá que continuar”, comentó.

Amaya, sabe que está el riesgo de que de nueva cuenta el candidato de Morena, Alberto Maldonado, pudiera imputar la decisión de las votaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Sabemos que el candidato de Morena es muy mal perdedor, espero que acepte el resultado de la mayoría”, señaló la candidata.

"Está la oferta política también ahí con algo qué decir, pero creo que quienes estamos a cargo de esta organización hemos hecho nuestra tarea, lo hemos hecho de manera muy intensa y profesional".

- Paula Ramírez, consejera presidenta del IEPC

"Para Movimiento Ciudadano 41 mil 472 votos que representan el 43.18% de la votación, la tendencia estadística es irreversible, y como lo habíamos dicho, Citlalli Amaya ganó de manera contundente esta elección".

- Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC

"Enfrentamos toda la fuerza del gobierno del Estado. Pocas veces habíamos visto esta serie de trampas jurídicas y de las autoridades electorales, como las que vimos para que Beto Maldonado no estuviera en la boleta".

- Mario Delgado, presidente nacional de Morena

Reconocen poca afluencia en urnas en las elecciones

Luego del desarrollo de la jornada electoral de ayer para la elección de munícipe en San Pedro Tlaquepaque, las autoridades electorales reconocieron que la afluencia de votantes durante estos comicios fue poca, según lo observado durante el transcurso de este ejercicio.

Hasta el corte de las 22:49 horas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con 72.8% de la actas computadas, reportaba una participación de 21.6% del padrón electoral de este municipio, es decir, apenas la mitad de 40% que votó en las pasadas elecciones del 6 de junio.

“Hemos sido testigos también de esta jornada, todo parece indicar que efectivamente hubo una disminución en la participación. Tenemos que esperar a ver los resultados y qué tan importante fue también el llamado de los partidos políticos para esta elección” dijo al respecto la consejera presidenta del IEPC.

Aunque señaló que es difícil atribuir esta baja a un solo factor, entre las causas que podrían responder a la baja respuesta de los votantes durante esta elección puede corresponder al cansancio propio de la ciudadanía y a que la organización de los comicios se hace en un menor tiempo.

Luego del cierre de las 758 casillas instaladas, llevado a cabo a las 18:00 horas de ayer domingo, se procedió con el escrutinio y cómputo de las boletas para su posterior traslado al consejo municipal de Tlaquepaque, a fin de que los sufragios sean contabilizados en el PREP, el cual fue verificado antes del comienzo de su operación por el notario Abelardo Sánchez Castellanos. El cierre oficial de este sistema, tras el cual se conocerá qué porcentaje de la ciudadanía votó, se dará a las 18:00 horas de este lunes, y los conteos municipales para perfilar al ganador de manera oficial comenzarán mañana martes.

