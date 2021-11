Pendiente, iniciar revisión de presupuesto estatal 2022

Incluir el modelo de presupuesto participativo y el gasto con perspectiva de género, son algunos de los elementos que dijo la diputada Claudia Salas Rodríguez, impulsará en el análisis del proyecto de presupuesto estatal, que está pendiente de iniciar en la Comisión de Hacienda que preside la legisladora emecista.

Salas Rodríguez reconoció que aún no conoce detalles de las iniciativas presentadas por el Gobierno del Estado, dijo que tras la instalación de la comisión buscará establecer contacto con el secretario de hacienda y analizar el margen de maniobra para hacer posibles modificaciones.

“Apenas lo voy a conocer (el presupuesto), me lo van a turnar a penas, a la comisión todavía no me lo turnan. A ningún diputado nos lo han circulado. Fuimos muy respetuosos de los tiempos de la instalación, pero me voy a hacer presente con el secretario de hacienda Juan Partida y poder saber todas las entrañas de las cifras y los rubros”, comentó.

La Comisión de Hacienda aún no recibe formalmente el paquete presupuestal, está pendiente que sesione el pleno para que le turne las iniciativas.

El proyecto de presupuesto de egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos 2022 fue presentado al Legislativo el pasado primero de noviembre. La fecha límite para aprobarlo es el día 15 de diciembre.

Instalan comisiones legislativas

Diez días después de haber asumido el cargo, diputados locales instalaron formalmente las comisiones legislativas que se encargarán del análisis y dictaminación de iniciativas. Movimiento Ciudadano encabeza 7; Morena 5; PAN 3; PRI 2; Hagamos 2 y una el partido Verde.

JM