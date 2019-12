Pega desabasto a centros de salud de Zapopan

Centros de Salud de Zapopan señalaron falta de vacunas contra la influenza desde hace una o dos semanas, pese a que ya se han solicitado más.

En un recorrido de este medio por cinco centros de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) en el municipio, se constató que en tres de ellos -El Zapote, Francisco Sarabia y Loma Bonita Ejidal- no había dosis.

Trabajadoras de El Zapote, indicaron que desde el jueves pasado se terminaron, por lo que hicieron la solicitud y, aunque cada semana se supone les tienen que llevar, aún no les dan fecha.

"Tienen que estarse dando sus vueltas. Nos dijeron que en el seguro también se terminaron", señaló una trabajadora.

En el centro Francisco Sarabia el desabasto lo sufren desde hace dos semanas y, aunque ya pidieron mil dosis más, tampoco saben cuándo llegarán.

"Yo pido pero ya tiene dos semanas que no me traen. No sé si ya no estén comprando en la federación", comentó una enfermera del lugar. "Normalmente los traen los jueves en la noche, pero pueden venir el viernes temprano a ver sí hay", agregó.

Además, en el de Loma Bonita Ejidal, indicaron que, al igual que en el de Francisco Sarabia, hace dos semanas se quedaron sin insumos.

"No sabría decirle si (no hay) en todos lados, pero yo creo que sí", expresó una trabajadora.

Ayer, el titular de la SSJ, Fernando Petersen, señaló que pese a que cuentan con 80 mil vacunas distribuidas en los municipios, aún no llegan las 300 mil que pidieron a la federación.

Por ello, "en algunos centros de salud sí hay desabasto, pero en general, en el sector, no", dijo.

Por su parte, el pasado domingo la Secretaría de Salud del Gobierno federal, aseguró que había las vacunas suficientes para todas las unidades médicas de la dependencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

LS