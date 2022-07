Vecinos alrededor del Parque de San Rafael a pesar de la suspensión que obtuvieron por un juez de distrito para que las obras del vaso regulador en la zona cesaran, hoy opusieron resistencia al observar que maquinaria pesada ingresó al área verde, los manifestantes fueron empujados y ofendidos verbalmente por los policías que resguardan.

El conflicto se originó alrededor de las 11:00 horas cuando los vecinos opositores al colector pluvial, la mayoría mujeres y adultos mayores, quienes señalan que nunca se hizo un estudio ambiental, trataron de impedir que un tráiler con una retroexcavadora ingresara al parque.

La representante vecinal , Gabriela Cervantes Fuentes, señaló que las obras que lleva a cabo el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), a pesar de la suspensión judicial, y en el que se observa que talan árboles, sin replantarlos, está dañando este pequeño pulmón urbano, y que ella incluso recibió ofensas físicas y verbales de los policías que mantienen acordonada el área.

"En ese momento estamos documentando y que se cumpliera la suspensión, efectivamente, nos estuvieron empujando, se movían y se acercaban con las vallas metálicas, cada vez nos cerraban más el paso, hubo una policía que me apretó del brazo y me rasguñó, por abajo me estaban pateando para tumbarme, al final de cuentas es una agresión física, nos agredieron, no estábamos violentos, no traemos armas. Además, de la violencia física los comentarios y burlas de los elementos, que dicen ya duérmanse señoras y vayan atender a sus familias", comentó la agraviada.

Por las recientes lesiones que presenta Cervantes Fuentes dice que nada más notificó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

"Ya hice una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, primero porqué se supone que comenzó el conflicto ellos deberían de estar documentando toda la situación, hoy se hicieron presente dos personas, que documenten, el uso excesivo de la fuerza y que estén visualizando, estamos de manera pacífica con mantas y de lo que podemos hacer", acotó.

