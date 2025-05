Eran las 8:00 horas y, contrario a los últimos tres sábados por la mañana, el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo estaba abierto a la circulación vehicular. Sin tráfico ni pitidos de claxon de los carros, tras la malla que rodea al Parque Revolución -o Parque Rojo- sólo se escuchaba el chillido del taladro y del soplador que hacía retumbar el piso. Al exterior, decenas de policías municipales, estatales y personal de Inspección y Vigilancia custodiaban el lugar: patrullas y ambulancias estacionadas en calles aledañas, mientras que los elementos de seguridad recorrían las inmediaciones del Parque, dos policías viales hacían ademanes de 'siga, siga' cuando el semáforo cambiaba a verde.

El calor, al acercarse el temporal de lluvias a la ciudad, por fin daba tregua. El cielo estaba nublado y la caminata por el Parque, que otros días es extenuante, hoy era más amena. Los policías municipales repartían tortas y botellas de agua entre ellos. Ya era hora de desayunar. Otros iban al Oxxo a comprar un café y unos más se paraban en una esquina a fumar.

Josué Martínez se detuvo en el semáforo en rojo en el cruce de López Cotilla y Federalismo. Bebió un sorbo de su termo y celebró que esta mañana no fuera cerrada la circulación en la zona. "Nos afectaba mucho a los que trabajamos porque teníamos que rodear mucho, pero qué bueno no cerraron hoy [...]. Esperar que así se mantenga las próximas semanas y que los comerciantes que todavía no aceptan otro lugar lo hagan", comentó. El semáforo cambió a verde y se perdió en la avenida.

Sin embargo, alrededor de las 10:30 horas un contingente de aproximadamente 20 comerciantes llegó al lugar para protestar contra el cierre del Parque Rojo, aunque no cerraron la circulación en ninguna de las avenidas. Pero fueron recibidos por el sonido del claxon de los vehículos, quienes mostraron su descontento por el caos vial que se comenzaba a formar en la zona.

Con carteles en los que se leía "Trabajo bajo protesta", "Gobierno clasista, gentrificador y opresor" y "Somos comerciantes, no delincuentes", los manifestantes ocupaban el paso peatonal de avenida Juárez, en una protesta pacífica, para exigir alternativas ante los trabajos de remodelación que se llevan a cabo con motivo de la Copa del Mundo de 2026. Pero sólo era un grupo reducido, pues en total 300 comerciantes han aceptado la reubicación a otros tianguis y mercados de Guadalajara. La mayoría de ellos, confirmó el secretario general del Ayuntamiento tapatío, Manuel Romo Parra, se instalaron en el Tianguis Cultural, en el Parque Juárez.

En este lugar les fue destinada la parte superior de la explanada, donde los comerciantes señalaron que aceptaron la reubicación para poder trabajar, pero las ventas son "apenas el 10 por ciento de lo que vendíamos allá (en el Parque Rojo)", expresó Patricia Morales.

"Sí es cierto que nos avisaron desde antes y nosotros no queríamos andar en los movimientos porque queremos trabajar, por eso aceptamos movernos para acá, pero las ventas son muy bajas. Es por la poca gente que hay aquí. El parque está muy abandonado. El Tianguis se divide en dos, de la línea para allá, pues hay más consumo de mariguana y para acá estamos nosotros. Pero sí está muy descuidado, el Macrobus es un desastre porque siempre está saturado y la zona está muy sola", añadió la comerciante.

Contrario a lo que ocurría en el Parque Revolución, en el 'Cultu' los pasillos entre los puestos de ropa, juguetes y accesorios eran transitables. Nadie tenía que esquivar a otros clientes, pues en el lugar, a lo mucho, había 20 potenciales compradores. Ante este escenario, Patricia espera que puedan regresar al Parque Rojo, sin embargo, según la información que tiene hasta el momento, "ya nunca nos van a permitir regresar".

"Nos cobran 50 pesos por estar aquí cuando allá eran 15 con el Ayuntamiento. Pedimos que nos hagan difusión, que mejoren todo el Tianguis para que más personas y familias vengan, como era allá. Allá teníamos el Tren y los camiones y había mucha afluencia de personas. Aquí mucha gente no viene, pero aquí estamos porque nosotros sí queremos trabajar", sentenció.

