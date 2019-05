Paramédico se encadena a Palacio de Gobierno; pide restitución de plaza laboral

Envuelto en una cadena que ató de una ventana de Palacio de Gobierno a una lámpara de la Plaza de Armas, Luis Miguel Carmona protesta por su restitución laboral dentro del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme).

Asegura que desde hace casi 16 años que fue contratado como paramédico eventual de esta institución, sin embargo nunca ha firmado su plaza definitiva, aun cuando hay 21 paramédicos con nuevas plazas que no se acercaban siquiera a la antigüedad que él tiene dentro de la institución, según una solicitud de transparencia que hizo al nosocomio.

“El primero de septiembre hice una huelga de hambre aquí mismo, duré tres días. En ese tiempo Roberto López Lara por orden del Gobernador me dijo que me quitara, que iba a haber negociación y seis meses después me dieron la base provisional. Sin embargo, este primero de marzo aparecí como inactivo en el sistema, como no les firmé un contrato que no me parecía, me quitaron la base provisional. Lo único que le pido al Gobernador es mi base definitiva y mis sueldos caídos, que suman como 36 mil pesos”, dijo el paramédico.

Luis Miguel señala que en el contrato, se le pedía a él y a otras cinco personas que firmaran como acuerdo su labor por cinco meses y medio, con un descanso de 15 días entre un periodo y otro, convirtiéndolo asegura, en un método para no generar antigüedad dentro de la institución. “Como yo no me quedo callado manifesté mi inconformidad, eso a ellos les molesta y por eso me pusieron como inactivo” añadió.

Luego de alrededor de una hora de permanecer bajo el sol, un funcionario de nombre César Ávila, quien aseguró ser parte de la Secretaría General de Gobierno, salió a recibir los papeles que traía consigo Luis Miguel y le aseguró que tras analizar su caso regresaría hasta el punto para indicarle quién se encargaría de las negociaciones. Por su parte, el paramédico señaló que no se retirará del lugar hasta ser escuchado y que se le otorgue lo solicitado con esta nueva huelga, aun cuando las cadenas comenzaban a quemarle la piel.

NM