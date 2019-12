Padecen fallas  en elevadores  del Tren Ligero

Fabricio Loera utiliza el Tren Ligero casi todos los días. Sin embargo, esta actividad cotidiana le implica mayores dificultades, ya que utiliza una silla de ruedas.

La estación en donde enfrenta más problemas es Juárez, debido a la falta de funcionamiento de los elevadores en este punto.

“El elevador no servía, pero me ayudaban con la oruga. Es mala onda. A veces uno tiene prisa o algo y nomás no se puede (entrar a la estación)”, contó.

El 20 de noviembre, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dio a conocer que ya estaban en funcionamiento dos elevadores en la estación Juárez, la cual conecta las líneas 1 y 2 del Tren Ligero.

Cumplimos nuestro compromiso con los usuarios para mejorar la calidad y accesibilidad del SITEUR.

Por ello, después de varios meses de que presentarán fallas hemos puesto en marcha el servicio del elevador de la estación Tetlán de la línea 2 del Tren Ligero. pic.twitter.com/fjn7LUM8NF — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) December 5, 2019

Sin embargo, en un recorrido este medio constató que aún hay uno fuera de servicio.

Las historia se repitió en la Línea 2, específicamente en las estaciones Plaza Universidad y Tetlán. En cada una hay un elevador que no funciona.

También se encontró una salvaescalera descompuesta en la estación San Juan de Dios. El Siteur afirmó que están fuera de servicio porque se les está dando mantenimiento.

En 2018, la dependencia destinó 31.8 millones de pesos del Fondo para proveer accesibilidad universal (elevadores, rampas, salvaescaleras) a la Línea 1. Anunció la inyección de otros 32 millones para obras adicionales.