Los menores de 7 a 17 años también podrán votar en la consulta por el Pacto Fiscal de manera conmemorativa, pues su voto no contará.

Tal es el caso de Axel y Katelin, de 11 y 12 años respectivamente, quienes fueron los primeros niños en votar en la casilla ubicada en la Plaza Guadalajara.

Aunque no sabían lo que era ni lo que se votaba, acudieron por invitación y en acompañamiento de sus padres.

"Vine a votar porque mi papá me invitó. No sé que es el Pacto Fiscal. Tardé poquito en votar y fue fácil", expresó Axel.

Mientras que Katelin señaló que "a mí me invitaron mis papás. No sé lo que se vota, pero deberían enseñarnos a los niños lo que se vota. Me gustaría haber sabido", dijo Katelin.

Por su parte, Ignacio Rosales, padre de los menores, afirmó que acudió a votar porque "se me hace injusto que nos regresen muy poco del dinero que damos. Necesitamos algo más equitativo".

Añadió que "no les alcance a dar una explicada rápida (a los niños) pero sí les voy a explicar. Es necesario que sepan lo que es y que puedan participar".

En la casilla ubicada en Palacio Municipal de Guadalajara, Matías, de nueve años, fue el tercer niño en votar.

"(Voto) para poder arreglar las calles y todo lo que necesitamos que se arregle", expresó.

Además, dijo que sus papás le explicaron lo que se votaba hoy.

Armando, su papá, añadió que "desde la edad que tiene es importante que conozca cuál es el futuro de su Estado porque probablemente vivirá aquí toda su vida".

Afirmó que se dio a la tarea de explicarle durante toda la semana, pero también en la escuela les hablaron del tema y él mismo lo hizo en Internet.

Pero también señaló que "me parece mal que Jalisco de mucho y otros estados reciban más dinero para estadios de beisbol o arreglar calles cercanas a propiedades de políticos. Jalisco merece un mejor trato.

Aunque para los mayores de 18 años se les pide su identificación para votar, para los menores solo se anota su edad y lo que están estudiando. Al finalizar, al menor de edad se le entrega un pin como agradecimiento por participar.

OF