Pablo Lemus: Planta de transferencia en La Nogalera, en pruebas

Luego de que este lunes a las 11:30 horas la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) entregara el último permiso de operaciones de la Planta de Transferencia de residuos de La Nogalera, al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, indicó que esta semana se procederá con las pruebas piloto para echarla a andar.

El munícipe aseguró que todo está funcionando de manera adecuada, y que se trata de una planta de alta tecnología donde únicamente, como su nombre lo dice, se hará la transferencia de residuos para que éstos sean llevados a Picachos una vez que las góndolas, o camiones transportadores, se llenen.

"No se imaginen un centro de transferencia como Matatlán, esto es la modernidad pura. No se va a depositar absolutamente nada de basura ahí. Estará horas ahí nada más. En lo que lleguen los camiones suficientes que llenen la siguiente góndola. El camión regresa a su ruta ordinaria del servicio de basura y la góndola es la que va a Picachos. En una góndola caben aproximadamente, dependiendo de las dimensiones de los camiones, entre cuatro y siete camiones", señaló el alcalde tapatío.

Con esto, dijo, se tendrá una menor contaminación y menor desgaste de la carpeta asfáltica,

Además, recordó, la planta será operada por el municipio pues este será el principal "consumidor de la planta", es decir, que no se le concesionará a la empresa que recolecta la basura en Guadalajara.

Sostendrán reunión para buscar solución metropolitana

Lemus también aseguró que el próximo miércoles, tras la junta semanal en materia de seguridad, se reunirá con los alcaldes y la alcaldesa metropolitanos a fin de buscar una solución en conjunto, en la cual se pueda establecer un sitio de disposición final con una vida útil de al menos 30 años.

El lugar, dijo, deberá ser buscado en conjunto, con el objetivo de afectar lo menos posible a la población. Por ejemplo, recordó que ya se había gestionado un predio en Tala, sin embargo, por cuestiones políticas en tiempo de elecciones el proyecto terminó por no establecerse.

"Yo siempre he estado de acuerdo con Sergio Chávez, desde hace siete años, que es un error para nuestra ciudad tener distintos vertederos, que cada municipio tenga un relleno sanitario, eso no debe suceder. Debe haber uno solo para toda el área metropolitana, y no tengo duda, mientras el Gobierno del Estado no apoye estas gestiones para unificar los criterios de los municipios, difícilmente se va a resolver", expresó.

Además, recordó, es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) quien otorga el permiso de operación de este tipo de espacios, por lo cual no podría ser una decisión exclusiva de las alcaldías.

"La expectativa de vida de Picachos no da, es de siete años máximo, no da para poder considerarlo como un relleno sanitario metropolitano. Hoy Picachos está recibiendo cerca de dos mil 800 toneladas entre Guadalajara y Zapopan, si aumentáramos las de Tonalá, las de Tlaquepaque, de El Salto, en dos años lo tendríamos lleno", puntualizó.

GC