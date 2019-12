Organiza Carlos Lomelí posada en Calle 2

El ex delegado de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, realizó este sábado un evento en Calle 2 en Zapopan, que según refirieron los organizadores, fue llevado a cabo con la finalidad de “agradecer a todas las personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera política y de este año”.

Al evento acudieron más de tres mil personas, de acuerdo con datos de los propios organizadores y del aforo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos Zapopan, quienes acudieron a supervisar que se cumplieran las medidas de seguridad debidas.

La “Posada 2019 Dr, Carlos Lomelí” dio inicio hacia las 14:00 horas. El evento estuvo amenizado por las agrupaciones de Mi Banda El Mexicano, Caballo Dorado y La Sonora Dinamita, así como de Pancho Barraza y de el comediante Víctor Padilla “El Chistero”.

ESPECIAL

Durante el evento, Lomelí dijo que para darle el permiso de llevar a cabo la celebración, “las instituciones” le prohibieron hablar sobre el gobierno federal, así como de los programas ofrecidos por este y de “la marca y el color”.

“Nos quieren descarrilar con calumnias, nos quieren frenar, pero lo que no saben es que yo no soy más que una pieza de esta gran transformación, en este despertar del pueblo de Jalisco. Que le sigan dando, no van a poder lo que ya viene en camino. Nuestro movimiento tiene un solo cuerpo y un solo faro y ese faro es el faro del triunfo y ahí es a donde vamos a llegar, por eso están tan preocupados, porque mientras nosotros hemos crecido en el cariño y la confianza de Jalisco, hay gente que ya no sabe mantenerse en la posición que le otorgó el pueblo”, expresó Lomelí Bolaños.

Desde inicios de mes que el ex delegado convocó a este evento a través de sus redes sociales, al cual se podía asistir solo con un boleto otorgado por los coordinadores distritales de Morena, a quienes debían acudir los interesados en ser parte de “la posada”.

A través de los videos difundidos a manera de invitación, solicitó que los asistentes llevaran juguetes “para las casas hogares”, mismos que serían distribuidos a través de un comité, sin embargo, no se dio a conocer el número de juguetes reunidos ni del destino de los mismos.

LS