Ómicron: La UdeG analiza al menos otros tres casos de la nueva cepa de COVID

Ayer lunes, el Gobernador de Jalisco confirmó que en el Estado ya se han confirmado al menos 16 casos positivos de ómicron, la nueva variante del COVID-19 detectada por primera vez en México el pasado 3 de diciembre.

Todos los contagios, dijo, fueron ambulatorios y no requirieron hospitalización al no presentar síntomas de gravedad. De los 16 casos, 14 fueron confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y dos por el sector salud privado y enviados al INDRE para su secuenciación.

Sin embargo, estos podrían no ser los únicos casos de la nueva variante en el Estado, pues de acuerdo con Jesús Mora el médico encargado del call center y del módulo de toma de muestras del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), hay al menos otros tres casos sospechosos en estudio por parte del personal de salud de esta casa de estudios que las aplica pruebas de detección del virus.

“Hasta ahorita sólo tenemos tres casos sospechosos, pero están apenas en estudio. Se están haciendo las pruebas confirmatorias para secuenciar el virus, para poder discernir o no si es la variante ómicron", declaró.

Pese a la llegada inminente del virus a Jalisco, las autoridades estatales no determinaron nuevas restricciones o cambios a los aforos ya establecidos, sino que sólo se hizo un llamado al reforzamiento de las medidas sanitarias para la prevención de contagios. Será el próximo 14 de enero cuando la Mesa Estatal de Salud se reúna de nueva cuenta para analizar cómo se desarrolla el virus con la finalidad de analizar posibles modificaciones.

Sin viajar o recibir visitas del extranjero, Iliana se contagia con ómicron

El pasado martes, Iliana Amezcua comenzó con síntomas “de resfriado”, y pensó que se trataba de algo común por la temporada; sin embargo, a la mañana siguiente los malestares ya habían empeorado.

“Tenía mucho dolor de cabeza, los ojos me dolían muchísimo, incluso sentía el estómago revuelto, fiebre, el cuerpo lo sentía muy mal, no tenía ganas ni de comer”, contó Iliana.

Fue entonces que decidió hacerse una prueba COVID a temprana hora en uno de los laboratorios del Estado avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), obteniendo como resultado un caso positivo al virus.

Sin embargo, no se trataba de un caso cualquiera; por la tarde el laboratorio se comunicó con ella para decirle que se trataba de un caso de ómicron, la más reciente variante del coronavirus que fue detectada por primera vez en México el pasado 3 de diciembre.

“En el resultado no decía, pero ellos me marcaron y me dijeron 'oye te queremos avisar que la variante es ómicron para que tomes las respectivas medidas de aislamiento porque es altamente contagioso, más que las otras variantes”, contó Iliana.

Hasta el momento ella desconoce cómo se contagió con la nueva variante pues, señaló, no viajó ni recibió visitas de alguna otra parte del Estado o del País, además de que, hasta el momento, sus familiares han dado negativo a las pruebas que ellos ya se aplicaron, además de que no tienen síntomas.

“Es lo que me parece incomprensible. Yo no tengo mucha necesidad de salir porque hago home office, esos días en los que pienso que me contagié fue porque fui al supermercado con mi cubrebocas; fui a un restaurante, pero no estuve mucho tiempo ahí y había muy buena ventilación, y fui a poner gasolina, donde ni la trabajadora ni yo traíamos cubrebocas. Yo es lo que quiero pensar, que me contagié mientras fui a comer o recibí algún servicio”, finalizó Iliana respecto de su caso.

¿Qué es ómicron?

El 26 de noviembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguiendo el consejo del Grupo Consultivo Técnico sobre la evolución del SARS-CoV-2 clasificó a ómicron, la nueva variante de este virus, como “de preocupación”.

Lo anterior, basado en la evidencia presentada al Grupo Consultivo Técnico, que indica que presenta mutaciones que afectan las características del virus, por ejemplo, que se propaga con mayor facilidad que, por ejemplo, la variante Delta, y que tiene más posibilidad de infectar a personas ya vacunadas y quienes ya han enfermado antes de COVID-19.

Para evitar contagiar con esta nueva variante, las personas deben reforzar las medidas sanitarias ya conocidas, como el uso correcto del cubrebocas, de gel antibacterial, y el lavado frecuente de manos, además de evitar reuniones y lugares concurridos.

