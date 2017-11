Olvida por un rato su enfermedad para aprender en el hospital

Cuando entra al hospital para tratar su insuficiencia renal, Iván se vuelve paciente, como todos los que están en el área de hemodiálisis. Eso lo hace sentir algo incómodo, encerrado, fuera de lugar y a veces triste. Pero cuando baja al aula del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, el pequeño de nueve años vuelve a ser niño, sonríe y se olvida que está enfermo al menos por un rato, cuenta su padre, Fernando García Crisanto, quien pertenece a la comunidad Cora de Nayarit.

El pequeño es uno de los 472 niños de preescolar, primaria y secundaria que son atendidos con este programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), en el Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el que se evita el retraso en el aprovechamiento escolar.

“Lo veo que sí tenía ganas de estudiar, es la primera vez que baja (al aula) porque ya se siente mejor, antes subían las maestras a darle sus actividades; le gusta mucho colorear”.

Las clases y actividades son impartidas por seis maestras capacitadas para el trato con niños que atraviesan una enfermedad, la cual los obliga a permanecer internados por un corto, mediano o largo tiempo.

En lo que va del año se han impartido tres mil 203 clases a estos niños, tanto en sus propias camas como en el aula destinada para el programa, informó la directora general de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Carolina Plascencia Martínez.

“Platicamos con mamá, papá o quien esté con el niño, y tratamos de retomar cada uno de los temas, para que cuando regrese a su escuela no tengan ningún atraso. Ya cuando tenemos niños de largas estancias, aplicamos el plan y programa completo”.

El programa incluye no sólo clases de regularización y actividades recreativas, sino festivales en efemérides, como el Día de Muertos, Día de la Madre y pastorelas. Así se ayuda a que los niños se distraigan y sientan que todavía son parte de su escuela.

Sigamos Aprendiendo en el Hospital opera en nosocomios públicos de Jalisco desde 2005 en el IMSS, Hospital General de Occidente, Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Nuevo Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca y el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En la actual administración estatal, 18 mil 316 niños de entre cuatro y 15 años han recibido clases del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital. EL INFORMADOR/Archivo

Actividades con validez

En este año, todos los hospitales que aplican el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, han atendido a tres mil 874 niños que han recibido 10 mil 364 clases.

Todas las actividades son validadas por la SEJ, con el objetivo de que los niños no pierdan clases y se regularicen como si estuvieran en la escuela.

Las principales causas de estancia hospitalaria de los niños que acuden son insuficiencia renal, cáncer, accidentes graves, quemaduras y caídas que los hacen permanecer más tiempo en el hospital. También aquellos que son sometidos a algún tipo de cirugía.

Un respiro para convivir con otros niños

Cuando una persona entra al hospital para tratar una enfermedad o para ser intervenida quirúrgicamente, es normal que su estado de ánimo cambie, decaiga y sienta incertidumbre.

Si el paciente es un niño, el miedo puede ser mayor y no entienden por qué ya no van a la escuela o por qué ya no pueden jugar en casa.

Además de evitar que se atrasen en su ciclo escolar, el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital les da un respiro a los niños del ambiente médico para que puedan convivir con otros niños y retomen la rutina escolar.

La maestra Marcela Sánchez Flores tiene cinco años en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del IMSS Jalisco, uno de los lugares donde se aplica este programa de la Secretaría de Educación Pública, y asegura que para un niño, tener una actividad fuera de su contexto de enfermedad, es de gran ayuda.

“Lo primero que pierde un niño es la escuela, es algo sólo de él, algo propio, porque ahí no está mamá o los hermanitos. Entonces, retomar la escuela en el hospital es terapéutico porque se les olvida que están en el hospital, que están entre jeringas, entre médicos y estudios”.

El aula, ubicada justo afuera del Hospital de Pediatría, cuenta con todas las especificaciones de higiene e infraestructura requeridas. Ahí los niños tienen mesas y sillas acordes a su edad, material como lápices, colores, acuarelas, libros y juegos.

Se cuenta con un protocolo que se debe seguir por parte de las maestras, como lavar y desinfectar cada material cuando ya se usó, utilizar gel antibacterial de manera permanente, lavado de manos y mantener cerradas puertas y ventanas, por mencionar algunas.

En el aula se puede observar cómo los niños juegan, arman rompecabezas, pintan, leen y realizan actividades. Se sienten felices aun cuando algunos tienen conectado un aparato, están en bata o tienen algún dolor.