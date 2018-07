Ocho de cada 10 se sienten inseguros en la ciudad

En sólo una semana, Fabricio fue víctima de la delincuencia en tres ocasiones. El 12 de julio dos hombres le quitaron su celular; dos días después robaron su bicicleta y el martes pasado volvieron a quitarle el celular que compró para sustituir al primero. “Hay que cuidarnos, (aunque) no habría por qué hacerlo. Pienso que soy afortunado porque no me quitaron mi equipo de trabajo... pero pues cuál suerte; no debería de estar preocupado por ‘qué cosa es mejor que me roben’”, dijo.

Él tiene una mala percepción de la seguridad pública que hay en la ciudad donde vive, y coincide con la que ocho de cada 10 tapatíos plasmaron en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre abril y junio de 2018.

Según el ejercicio, esa percepción negativa creció 10% sólo en el último trimestre del año, pues mientras que en el primero 72% de los encuestados dijo sentirse inseguro, en los últimos tres meses incrementó a 82 por ciento. El levantamiento de la ENSU regularmente se hace en Guadalajara y Puerto Vallarta, pero en esta ocasión se agregó al resto de la Zona Metropolitana. La primera conclusión es que Guadalajara es el municipio que los jaliscienses consideran como el más inseguro del Estado. Le siguen Tlajomulco (79%), Tonalá (78%) y Tlaquepaque (75%). En Puerto Vallarta, sólo tres de cada 10 de sus habitantes se sienten inseguros, e incluso es una de las cinco ciudades “más seguras”. La encuesta también reveló que nueve de cada 10 tapatíos se sienten inseguros en los cajeros automáticos, ocho de cada 10 lo están en el banco y siete de cada 10 en el transporte público.

El municipio capital superó el promedio nacional de percepción de inseguridad, que es de 76%, y se colocó en el puesto 17 de las 68 ciudades en las que se realizó la encuesta. El primer lugar lo ocupa Reynosa, Tamaulipas (97%), seguida por Fresnillo, Zacatecas (96%), y tanto Cancún, Quintana Roo, como las regiones Norte y Oriente de la Ciudad de México se ubicaron en el tercer puesto (94%). A escala nacional, siete de cada 10 mexicanos se dijeron inseguros de vivir en su ciudad, aunque son las mujeres quienes menos seguras se sienten: 78% contra 71% de los hombres encuestados.

La ENSU también reveló que, durante el último trimestre, cuatro de cada 10 hogares tapatíos tuvieron algún integrante que fue víctima de robo. De acuerdo con datos de la plataforma Seguridad Map de la Fiscalía del Estado, el robo a persona aumentó 22% entre enero y junio de 2018, respecto al mismo periodo de 2017.