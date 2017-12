Nuevo presidente del PRD no descarta Frente en Jalisco

Este domingo, se llevó a cabo la selección del nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco. Con 90 votos a favor y una abstención, fue elegido Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula, quien aseguró que aún no descartan ir en Frente en las elecciones de 2018.

"Si bien es cierto que el presidente municipal de Guadalajara dice que no iríamos en alianza para el Gobierno del Estado, sí podemos ir juntos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD en una coalición parcial, que estará prevista en la norma en algunos municipios y distritos", comentó.

Reconoció que las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) siempre han sido "el talón de Aquiles" del PRD, por lo tanto aún no sabrían si éstas también entrarían en la coalición.

Con respecto a quienes aspiran a ser candidatos en el próximo proceso electoral, dijo que aún no es prudente "poner nombres, sé que algunos compañeros que militan y algunos ciudadanos, estarían interesados. Pero yo me reservo por cuestiones de estrategia. La meta es duplicar el número de alcaldías y de diputaciones".

Electo por mayoría el nuevo Presidente y Secretario General son la fórmula de #VictorHugoPrado y @juarezmiranda pic.twitter.com/y3NX5GcjcE — PRD Jalisco (@PRD_de_Jalisco) 3 de diciembre de 2017

Durante su mensaje de despedida, el anterior presidente del partido, Raúl Vargas López, mencionó que renuncia a la dirigencia porque se cumplió su periodo de tres años por el cual fue elegido. Sin embargo, existía la posibilidad de ampliarlo y no lo hizo.

"El partido pasa por una situación inédita en la vida política nacional y la estatal no es la excepción. Esto, por un Frente que en su versión nacional tiene diversos momentos de integración, donde la disposición de los titulares de los diversos institutos políticos de integrarse se manifiesta de diferentes maneras. Por ello, cuando veo el estatus del Frente en el Estado, creo que es necesaria la interlocución de voces diferentes en la representación del partido frente a los demás".

El PRD realizará su elección interna, ya que en el Estado no es claro aún si se integrará o no el Frente Ciudadano por México, ya que Enrique Alfaro Ramírez, alcalde de Guadalajara ha dejado claro que esa no es su intención.