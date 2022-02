Nuevo fiscal de Jalisco apuesta por la continuidad

El nuevo fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, afirmó que continuará con la estrategia implementada por su antecesor, Gerardo Octavio Solís, pese a los resultados obtenidos en materia de desaparecidos, fosas clandestinas, impunidad y la falta de una Fiscalía autónoma.

Luego de recibir el voto a favor de 27 diputados que apoyaron su ratificación en el cargo, dijo que considera que han hecho un buen trabajo y resaltó la labor de su antecesor.

“Yo soy parte de ese proyecto, la gestión de Gerardo Octavio Solís. Considero que ha venido funcionando”, acentuó.

En la discusión de la decisión, Mara Robles, diputada de Hagamos, calificó como preocupante que la continuidad sea la estrategia del nuevo fiscal. Recordó que en Jalisco quedan impunes 94.5 de cada 100 delitos que se cometen, según estudios de México Evalúa.

“Es tan magro el avance que es cuestionable que la estrategia a seguir sea la continuidad de las políticas aplicadas”, comentó.

En sus intervenciones, Enrique Velázquez y Susana de la Rosa, legisladores de Hagamos y Futuro, respectivamente, también pusieron peros a la determinación.

Velázquez lamentó que se dejó pasar la oportunidad de concretar la reforma para dar autonomía a la Fiscalía.

Méndez Ruiz se dijo respetuoso de las posturas de quienes votaron contra su ratificación y apuntó que de su parte buscará demostrar con trabajo y dar resultados.

Sobre el reclamo de dar autonomía a la Fiscalía, consideró que “técnicamente” cualquier fiscal es autónomo.

El funcionario adelantó que uno de sus primeros anuncios será quién tomará el puesto que dejó como fiscal ejecutivo de Investigación Criminal. En la comparecencia no presentó un plan de trabajo.

Ayer, la Coparmex subrayó que restan áreas de oportunidad identificadas por el sector productivo, por lo que el nuevo fiscal debe tener requerimientos mínimos, como controles de confianza, conocimiento técnico y estratégico, además de coordinación con todas las áreas de seguridad.

En julio pasado, en tan sólo una semana, la Fiscalía Estatal extrajo 69 bolsas con restos humanos de fosas clandestinas. SUN/Archivo

Jalisco es el primer lugar en fosas clandestinas en México

Durante el año pasado, Jalisco se ubicó en primer lugar con el mayor número de fosas clandestinas localizadas en el país, de acuerdo con un adelanto del informe “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios” de 2021, elaborado por la organización Causa en Común, el cual se presentará el próximo 9 de febrero.

En el análisis se reporta que el año pasado, los medios de comunicación documentaron la aparición de, al menos, 556 entierros clandestinos a nivel nacional, de los cuales, 109 se encontraron en esta Entidad; es decir, dos de cada 10.

Los otros dos Estados que concentran el mayor número de este tipo de hallazgos son Guanajuato y Sonora, con 79 cada uno.

La organización aclara que aunque probablemente la mayoría de los eventos de violencia de mayor impacto se encuentran contemplados en las estadísticas oficiales, en este informe se presentan y analizan los principales hallazgos sobre aquellos que pueden ser catalogados como “atrocidades”, a partir de fuentes periodísticas.

“Es importante subrayar que las atrocidades que forman parte de este documento son ‘sólo’ ejemplos de una galería de horrores, toda vez que, del total de este tipo de eventos, sólo algunos son difundidos por los medios de comunicación”.

De enero a diciembre de 2021, Causa en Común documentó cuatro mil 191 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades: cinco mil 333 atrocidades y ocho mil 759 víctimas.

Temas como fosas clandestinas, desaparecidos, homicidios y órdenes de aprehensión pendientes seguirán siendo prioridad en la Fiscalía del Estado, sostuvo su nuevo titular Luis Joaquín Méndez Ruiz tras ser ratificado en el cargo por la mayoría de los diputados en el Congreso estatal.

El funcionario descartó anticipar posibles virajes en las estrategias aplicadas por su antecesor Gerardo Octavio Solís, que consideró han dado resultados. Sostuvo que no está cerrado a realizar cambios en caso de que identifique necesidades.

“Son los temas que han sido prioridad desde el primer día de trabajo de esta administración y no van a dejar de serlo, si es necesario realizar o ajustar alguna estrategia lo vamos a hacer. La intención es que la Fiscalía funcione como hasta ahora, si se puede mejorar, bueno esa es la intención, es lo que busco”, dijo.

El nuevo fiscal no profundizó en posibles ajustes en estrategias y solamente comentó que tomará unos días para revisar, junto con su equipo de trabajo, la situación en la dependencia.

Señalan retrocesos

La decisión de que Luis Joaquín Méndez Ruiz sea el próximo fiscal de Jalisco, es continuar con la misma estrategia en materia de procuración de justicia que se ha tenido en los primeros tres años de la actual administración, destacó Jesús Ibarra, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, debido a que Méndez Ruiz se desempeñaba como fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal en la Fiscalía de Jalisco, responsable de supervisar la integración y judicialización de las carpetas de investigación de los delitos de alto impacto, según destacó el gobierno estatal en la propuesta de designación que envió al Congreso.

“Las capacidades de investigación siguen en los mismos números rojos. Son los datos que arroja, por ejemplo, el informe de Impunidad Cero. Jalisco está en los últimos lugares en procuración de justicia en el país y pareciera que con lo que está pasando en estos días, vamos a seguir por ahí, es una decisión de continuidad”.

Insistió en que es un funcionario que está en el mismo proyecto que no ha avanzado en términos de una Fiscalía distinta, “comprometida con los derechos humanos, eficaz y profesional; eso no existe”.

El procedimiento que se siguió para elegir a Méndez Ruiz, dijo, muestra un retroceso, pues en el nombramiento del fiscal pasado se tuvo apertura.

“Eso que se había ganado, ahora se pierde. Y en un momento en que la Fiscalía necesita confianza, necesita recuperar la mano ciudadana y sobre todo atender a las víctimas, esto es dar la espalda a las propuestas ciudadanas y sobre todo a las víctimas”.

Señaló que enviar al Congreso una sola propuesta va en contra de la Constitución. “No pueden alegar un transitorio. Es un pretexto utilizar este último para dar la espalda a un procedimiento abierto, ciudadano, republicano”.

TELÓN DE FONDO

Dan carpetazo a 348 denuncias al día

Entre enero de 2019 y agosto del año pasado, la Fiscalía de Jalisco envió 338 mil 864 carpetas de investigación al archivo temporal: al día se dio carpetazo a 348 denuncias de personas que fueron víctimas de diversos delitos.

Jorge Tejada, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), explicó que el aumento de las denuncias archivadas puede obedecer al rezago heredado por la pasada administración, a la corrección del subregistro de las investigaciones y al crecimiento de las denuncias.

Recordó que en los últimos años subió la incidencia delictiva de los homicidios, los feminicidios, el narcomenudeo y los delitos del orden federal, “lo patrimonial más o menos se ha mantenido”.

Por su parte, Anuar García, presidente de México SOS en el Capítulo Jalisco, señaló que la Fiscalía tiene una agencia de asuntos no judicializables a donde se destinan las denuncias que acuden a presentar los ciudadanos.

De las que se destinan a esta área, difícilmente se abren carpetas de investigación. “Existe una gran cantidad de denuncias que llegan a esta agencia con la finalidad de no moverlas, de no investigar, de decir ellos de entrada que no hay delitos”, dijo.

Señalan que la Fiscalía necesita recuperar la confianza de las víctimas en el Estado. EL INFORMADOR/Archivo

Aumenta la bolsa para Fiscalía, pero falta mejorar resultados

En lo que va de la actual administración, los recursos destinados para la operación de la Fiscalía Estatal han aumentado en 781.8 millones de pesos, de acuerdo con las bolsas etiquetadas en el Presupuesto de Egresos.

En 2019, primer año en que las autoridades actuales elaboraron el proyecto de presupuesto, se asignaron dos mil 248 millones 839 mil pesos y para este año creció a tres mil 030 millones 682 mil pesos.

Pese a esto, Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, señaló que a esta dependencia le hacen falta más recursos para mejorar los procesos de recepción, investigación y judicialización de carpetas de investigación.

En octubre pasado, en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, así como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se dio a conocer que los agentes o fiscales del Ministerio Público de Jalisco tienen una carga de 481 carpetas de investigación al año cada uno.

García añadió que se requieren más recursos para promover las denuncias en línea. “Era un proyecto que traía el anterior fiscal, Gerardo Octavio Solís, pero no lo hemos visto desarrollado”.

Jesús Ibarra consideró que, en el último año, el presupuesto de la Fiscalía no aumentó sustantivamente para mejorar su operatividad.

Declaró que tampoco observan resultados y gran parte de esto obedece a que no hay información disponible para los ciudadanos.

COPARMEX JALISCO

Pide bajar incidencia delictiva

Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, recordó que el gran pendiente en el Estado y en el país es la inseguridad. “Hemos visto que durante los últimos años y en los distintos sondeos que hemos tenido con nuestra membresía, uno de los principales riesgos para la operación de su negocio es la incidencia delictiva. En este sentido hacemos un llamado a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para inhibir los delitos que afectan al sector productivo y que, por supuesto afectan la atracción de nuevas inversiones, a la generación del empleo y al fortalecimiento de las empresas”, compartió el organismo a través de un comunicado.

Sobre la reciente salida del fiscal, “el organismo desea que la salud de Gerardo Octavio Solís, mejore y sea pronta, y, a su vez reconocemos los avances logrados. Sin embargo y como lo vemos con los resultados de nuestros estudios, aún quedan áreas de oportunidad, identificadas por el sector productivo”, expusieron.

La Coparmex enfatizó que el nuevo titular de la Fiscalía del Estado deberá tener los requerimientos mínimos como lo son los controles de confianza, “conocimiento técnico y estratégico en materia de seguridad; adicional ello deberá de trabajar de forma coordinada con otras instituciones de seguridad y procurar un dialogo con el sector empresarial para trabajar en una agenda de trabajo que atienda las problemáticas en materia de seguridad que las unidades productivas identifican”.

Debido a que el combate a la inseguridad forma parte del Plan Estratégico de Coparmex, crearon la herramienta de Monitor de Seguridad, con el fin de generar periódicamente estadísticas e indicadores que sirvan de referentes para la acción y prevención de los delitos. El objetivo es evaluar la incidencia delictiva desde su evolución regional, temporal y de políticas públicas, así como proponer soluciones a los gobiernos para lograr mejores resultados.

INCUMPLEN

“Fiscalía que Sirva”

Aunque desde 2018, el gobernador se comprometió a cumplir con los 23 puntos de la “Fiscalía que Sirva”, recomendados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), no se tienen avances ni en las propuestas más sencillas, señaló Jesús Ibarra.

Se solicitó separar el tema de seguridad del de justicia para lograr autonomía e independencia.Otro de los puntos fue la creación de una controlaría social y contar con un servicio profesional de carrera.

“Estuvimos de acuerdo. La idea era que hubiera una Fiscalía fuerte, robusta, transparente, con rendición de cuentas y, ya después, el último y más complicado sería la autonomía y la independencia; eso no lo hemos visto”, recalcó.

En acusación y litigio faltan mecanismos para evitar estrategias dilatorias y para rechazar pruebas ilícitas, entre otros puntos. En derechos humanos se propuso fortalecer las Unidades de Supervisión a Medidas Cautelares y actuaciones de acuerdo a parámetros nacionales, principalmente.

