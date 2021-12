No olvidemos su legado y sigamos clamando por justicia: mamá de Aristóteles Sandoval

“No olvidemos su legado. Sigamos trabajando, desde donde estemos, del lado de la gente, con humildad como él nos enseñó. Otra de las cosas que quiero pedir es que sigamos clamando por justicia para que este crimen no quede impune, y sobre todo por justicia divina, que a esa nadie escapamos”, fueron las palabras que Sagrario Díaz, madre del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, expresó durante el homenaje llevado a cabo esta tarde a cuatro días del aniversario de su asesinato.

Fue en la Plaza Guadalajara, en el Centro Tapatío, donde amigos, familia, y colaboradores del exmandatario se reunieron para recordarlo como la persona trabajadora, cariñosa y alegre que, aseguraron, fue con todas las personas que lo rodeaban, además de destacar la visión que tuvo desde muy joven para intentar cambiar la ciudad y el Estado en beneficio de sus habitantes.

Este 2021, dijo su esposa Lorena Arriaga, iba a ser un año diferente para Sandoval Díaz, pues planeaba grandes cambios en su vida luego de muchos años que trajo consigo “el ajetreo del servicio público”.

Lo recordó como un hombre amoroso y atento con su familia, comprometido y dedicado a su trabajo, además de perseverante por haber luchado por sus cumplir sus metas apegado a sus ideales.

“Cuando fui por él a Puerto Vallarta para traerlo a Guadalajara para sus funerales, me encontré con algo inesperado, un Jorge impecable con barba y cabello perfectos como era usual, y con una gran sonrisa. Le pedí que se fuera en paz, que todo estaba bien aquí, pero él ya estaba en paz, eso me decía su cara. Pienso que cuando supo sus últimos segundos él reaccionó y sonrió. Quería seguir haciéndonos felices dejándonos tranquilos de que no sufrió, y porque estaba satisfecho con lo vivido”, expresó Lorena Arriaga.

En el evento también dirigieron algunas palabras el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva; el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro y el arquitecto, quienes además de agradecer su amistad en vida, también recordaron algunas anécdotas vividas con el ex mandatario, sin dejar de resaltar el legado que dejó para Guadalajara y Jalisco en temas de movilidad, innovación y política social.

JM