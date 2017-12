Niños se divierten con sus regalos navideños

La emoción que Jimena siente por tener su primera bicicleta supera el miedo que tiene de caerse. Pedalea precavida acompañada de sus hermanos menores, quienes recibieron el mismo regalo que ella en Navidad.

“Jamás había tenido una bicicleta y me hacía mucha ilusión. La había pedido desde hace muchos años. Una vez me dieron una y me la quitaron a los pocos días porque no funcionaba”, señaló la niña, quien salió a la calle a estrenar su obsequio.

Las risas de Jimena y sus hermanos resuenan en toda la cuadra, en la colonia tapatía Jardines Alcalde. Mientras los niños disfrutan su adquisición, las calles aledañas lucen solitarias y silenciosas; las familias viven la fecha al interior de sus hogares.

“Hoy cuando me levanté me sentí muy feliz al ver la bicicleta, lo primero que quise es salir a practicar. Acabo de salir hace un rato. Tengo miedo de caerme pero voy con cuidado, además tengo rueditas”, explica.

Jimena cuenta que la ha pasado muy bien, con sus tíos, abuelos y hermanos reunidos. “Me gusta mucho porque hacemos una cena todos los de la familia y nos damos regalos, contamos anécdotas de todo lo que nos ha pasado en el año”.

Sin embargo lamenta que este año no pudo estar con su mamá.

“Todo está bien, pero lo único que me faltó mi madre que está en Toluca y no puede venir. De allí en adelante fue muy bueno”.

Otro menor que pasó una Navidad especial fue Ezequiel, quien este año llegó a vivir a la misma colonia. El niño nació en Bucerías, Nayarit, pero se mudó cuando sus papás se separaron. Por primera vez Ezequiel cantó villancicos y recibió regalos. Desde la mañana no se quita los audífonos que la pareja de su mamá le obsequió.

SA