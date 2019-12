Necesario modificar pacto de colaboración fiscal: Secretaría de Hacienda Jalisco

Los términos del Convenio Federal de Colaboración Fiscal se deben modificar para hacer más equilibrada la distribución de recursos y apoyar a las zonas más necesitadas del país, sin afectar a los estados que más aportan; afirmó Juan Partida Morales, secretario estatal de hacienda, señaló que está en el ambiente nacional la posibilidad de que el próximo año se revisen los términos del pacto entre Estados y la Federación; pero para que se formalice debe aprobarse en el Congreso de la Unión.

El funcionario argumentó que Jalisco no pretende que se deje de apoyar a las regiones más pobres del país, pero argumentó que se requieren esquemas de incentivos para que las Entidades que más crecimiento registran tengan recursos para seguir invirtiendo.

"No estamos en desacuerdo en que áreas con más necesidades o atrasos reciban un trato preferencial; no estamos en contra de eso. Quisiéramos que también se incentivara a los Estados que generamos el crecimiento económico, que venimos creciendo por arriba del promedio nacional y que se nos compense en medida de nuestros esfuerzos. No le vas a quitar recursos a Oaxaca o a Tabasco; pero sí que haya un fondo que se reparta en función de la recaudación", expuso.

Precisó que se debe reforzar la supervisión para garantizar que los fondos destinados a las áreas prioritarias tengan un impacto real en reducir sus necesidades.

Partida Morales explicó que, en los términos actuales del convenio, de toda la recaudación de la Federación 20% debería ser entregada a los Estados; como compensación por haber renunciado a sus capacidades recaudatorias para unirse al pacto fiscal. Destacó que, en la práctica, ha cambiado el manejo de esos "fondos compensatorios" que se volvieron redistributivos y se han igualado los montos asignados sin considerar los niveles de aportación. Esa fórmula no se ha modificado desde 2008. Además, el Gobierno Federal distribuye discrecionalmente el otro 80% de la recaudación.

Subcalculada la aportación de Jalisco a la Federación

Aunque en el papel la recaudación aportada por Jalisco a la Federación y el monto de las participaciones que recibe a cambio están equilibradas, en la realidad el aporte jalisciense está subcalculado; advirtió el secretario estatal de hacienda Juan Partida Morales, detalló que esto sucede por factores como que empresas que producen en Jalisco tienen su domicilio fiscal en otras Entidades como Ciudad de México y su aportación no se le atribuye al Estado.

Otro elemento es que, a diferencia de otros Estados, Jalisco aporta recursos propios para complementar funciones en rubros como el de salud, donde alrededor del 40% se cubre con fondos estatales. También en la nómina de educación se aportan recursos propios para cubrir casi la mitad del gasto. Además, del caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG) pues el 49% de su gasto salen de las arcas locales.

"Eso genera un desbalance, si bien se puede decir que se reciben las participaciones en proporción con el PIB, buena parte de esos se va a completar funciones que en otros Estados no se pagan", comentó.

En el proyecto de Ley estatal de Ingresos se consideró recibir 102 mil 677 millones de pesos vía participaciones federales, aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal con la Federación. De ese monto 58 mil 244 millones llegarían vía el Fondo General de Participaciones. El secretario subrayó que el estancamiento económico del país puede afectar la recaudación y mermar la entrega de los fondos considerados.

