Jalisco no es como tal una tierra helada, pero en su historia ha alcanzado mínimos de temperatura históricos que no concuerdan con la lógica de la geografía. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro estado el clima con mayor presencia es el cálido sub húmedo, con una temperatura media anual de 20.5 °C.

Las temperaturas mínimas, según el registro se acercan a los 7.0 °C.

La historia, no obstante, ha demostrado que el clima se salta cualquier pronóstico y estadística, pues en los años de Guadalajara y de Jalisco, el termómetro ha descendido a temperaturas menores a los 7.0 °C. De acuerdo con los radares meteorológicos de la Universidad de Guadalajara, en 1992 se registró una temperatura de 5.5 °C en la zona de la Minerva, mientras que, el 16 de enero del 2023, en la zona de los Colomos se registró una temperatura de 4.0 °C.

Sin embargo, la temperatura más baja que se ha registrado hasta la fecha en nuestra ciudad fue el sábado 13 de diciembre de 1997, cuando el termómetro registró -7.0 °C. Esto, a su vez, ocasionó algo que se quedó para siempre en el recuerdo de los tapatíos: nevó sobre Guadalajara. La ciudad despertó vestida de blanco.

La nevada de 1997 en Guadalajara se debió a una serie de casualidades inauditas. A cientos de kilómetros de distancia de Jalisco, en la inmensidad del Pacífico, el fenómeno de El Niño calentaba las temperaturas del mar a un nivel inusual. El Niño es un fenómeno meteorológico errático, que cuando aparece ocasiona estragos múltiples en torno al Sur ecuatorial, y que fue especialmente intenso aquel invierno de 1997.

Aquel desorden lejano conjugó las condiciones para que en Guadalajara la humedad del Pacífico se mezclara a su vez con temperaturas históricas menores a los 0°C, y durante la madrugada comenzaron a formarse en el cielo las nubes que al amanecer del día siguiente harían caer sobre la ciudad el regalo de la nieve.

Ángel Meulenert Peña, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, declaró en su momento que “la famosa nevada del 13 de diciembre de 1997 no es un caso que ocurre con mucha frecuencia, es muy difícil que se combinen todos los elementos que hagan posible que ocurra una nevada, es sumamente difícil”.

En el resto del Jalisco, la región de los Altos suele ser donde las temperaturas registran grados más bajos. Apenas este enero del 2023, el municipio de San Gaspar de las Flores alcanzó una temperatura de -5 grados bajo cero.

A lo largo de distintos inviernos, los Altos ha descendido a mínimos históricos. En enero del 2020, Teocaltiche llegó a -4.0° centígrados, Lagos de Moreno descendió hasta -3.5° centígrados en el municipio de la Sauceda, mientras que la cabecera municipal registró -1.0°. Aquel invierno del 2020, la temperatura más baja se rastreó en Jalostotitlán, con el termómetro marcando los -8.0° centígrados, por lo que es uno de los municipios más helados en nuestro estado.

Con información de Universidad de Guadalajara e Inegi

FS