El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, reafirmó su intención de buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Jalisco en el próximo proceso electoral de 2024.

Sin embargo, en entrevista para este medio, el edil comentó que tampoco descarta contender por la alcaldía de Guadalajara.

“No lo descarto, pero lo dije muy claro: tengo los argumentos, la legitimidad y la solvencia moral para aspirar a suceder al gobernador. Para aspirar a la gubernatura, soy el segundo jalisciense mejor posicionado en las estadísticas pre-electorales, tengo el mejor Gobierno evaluado en Jalisco, además, el mejor de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y en el top ten de las mejores evaluaciones que se han hecho”.

Zamora resaltó su experiencia política, que incluye ser legislador local (de 2012 a 2015); diputado federal (de 2015 a 2018); además de ser alcalde de Tlajomulco desde el 2018.

“Me parece que tenemos todas las credenciales, me parece que ya hay una gran experiencia, ya tuve la oportunidad de pasar por el Congreso del Estado, donde fui presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, fui diputado federal y encabecé la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Diseñamos y actualizamos temas muy importantes que tienen que ver con la planeación de nuestra ciudad y los hemos venido ejecutando”.

“Tlajomulco dejó de ser el patio trasero de la ciudad”

Tras rendir su Quinto Informe de Gobierno, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, en entrevista con El Informador, Salvador Zamora, destacó la labor que ha realizado desde que encabeza el Gobierno de aquel municipio desde el año 2018.

En materia económica, celebró la inversión que se ha hecho a lo largo de su gestión por más de 50 mil millones de pesos entre recursos públicos y privados, lo que ha generado un crecimiento económico y más de 116 mil empleos generados durante su gestión, razón por la que consideró que Tlajomulco “se consolidó como el motor económico de Jalisco” porque gracias a su administración “dejó de ser el patio trasero de la ciudad”.

“Más de 50 mil millones de pesos en dos años entre iniciativa privada e inversión pública. Me parece que es de relevancia. En Tlajomulco se han generado, en cinco años que me ha tocado estar al frente de la administración, más de 116 mil empleos según los datos oficiales del Seguro Social. De ahí que es el municipio que ha crecido más rápido a tasa per cápita en los últimos años”.

En cuanto a infraestructura y obra pública, Salvador Zamora recordó que se han invertido más de cinco mil millones de pesos en distintos proyectos educativos, de salud, vial, movilidad, entre otros.

Entre estos, resaltó la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero la cual lleva un avance del 30% en la conclusión de la obra y que el alcalde la consideró como la obra más importante durante su gestión.

“Está al 30% de avance, está ya construido el Nodo Adolf Horn que es muy importante en esta obra, se están construyendo las estaciones, prácticamente se están terminando de construir las plataformas donde irán los rieles que también ya se licitaron y vendrán de la Unión Americana y ya están construyendo los vagones y los trenes del otro lado del mundo”.

Salvador Zamora aseguró que la Línea 4 del Tren Ligero podrá trasladar hasta 300 mil usuarios desde Tlajomulco de Zúñiga para conectarlos con otros medios de transporte que les permitan llegar a sus destinos como puntos de entretenimiento, deportivos, recintos de espectáculos, hospitales, al Centro de Guadalajara, entre otros sitios importantes de la ciudad.

Mencionó que disminuirá el tiempo de recorrido en este sistema de transporte hacia zonas como el Estadio Jalisco: “Ahorita en coche puedes echarte fácilmente dos horas de Tlajomulco al Estadio Jalisco (…) imagínense nada más las horas del día (destinadas) para llegar a uno punto de esos”, comentó.

El alcalde de Tlajomulco habló también de las inversiones que se han hecho en materia hídrica durante su gestión, la cual alcanza los mil millones de pesos en construcción y remodelación de plantas de tratamiento, potabilizadoras, rehabilitación de pozos, saneamiento o un acuaférico para llevar agua a prácticamente todo el municipio y cuya obra está por concluirse.

“Hemos construido tanques de almacenamiento, un acuaférico que está al 75% de avance y que va a dotar de agua a todo el municipio sin necesidad de que tengamos fallas en algún pozo o en alguna red de agua y que se podrá cubrir con toda esta infraestructura”.

El edil comentó que ya inició la licitación de la planta potabilizadora de La Rompedora, la cual podrá abastecer de agua a más de 600 colonias por los próximos 50 años.

El alcalde Salvador Zamora visitó esta casa editorial. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Cecilia Márquez se destapa por la gubernatura

Con el eslogan de que en Jalisco también hay plan C de coordinadora, C de compromiso, C de Cecy Márquez, ayer la diputada federal por Morena, Cecilia Márquez, se destapó para ser la candidata del partido Morena al Gobierno del Estado.

“Quiero decirte que estamos listos y listas para hacer que la transformación llegue a nuestro Estado, las mujeres en Jalisco estamos dispuestas a luchar, somos nosotros quienes hemos dado la voz a todas aquellas que han sido víctimas de violencia, la honestidad y ética no se fingen, se demuestran”, dijo en su red social de Twitter.

Añadió que Jalisco no es de un gobernante y de caprichos, es de patria y la patria se defiende. “Estoy segura de que somos más los que queremos escribir otra historia para Jalisco. Estoy lista para que el cambio de régimen llegue a todos los niveles. Jalisco va a ser gobernado por una mujer”.

Congreso debe fortalecer diálogo entre Poderes

En medio de lo que el gobernador de Jalisco consideró como un contexto de divisiones en el país, hizo un llamado a los diputados de Jalisco para que fortalezcan la coordinación y el diálogo, no sólo entre ellos mismos, a pesar de las diferencias de partidos e ideas, sino también con los otros dos Poderes que conforman el sistema: el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Así lo dijo durante su intervención en la sesión solemne por los 200 años de la creación del Congreso de Jalisco, donde también hizo un breve recordatorio sobre la historia de la consolidación de Jalisco como Estado, a partir de la instauración de la Nueva Galicia. Destacó que en su periodo de labores “se construyeron los cimientos institucionales que impulsaron a Jalisco como Estado Libre y Soberano”, y que hoy ese trabajo se traduce en la responsabilidad.

CT