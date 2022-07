Enrique Dueñas presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRÚAS), ante las recientes declaraciones del gobernador de Jalisco de modificar la Ley de Grúas, señaló que no es necesario, pues considera que lo importante es verificar que se cumpla y respete la actual.

Hay 400 grúas en la entidad, solamente 300 están registradas con AGRÚAS y están legalmente constituidas, de esas 100 restantes considera que se podría visibilizar un problema de las grúas piratas que actúan en contubernio con algunos funcionarios para realizar operativos fuera de la ley.

“En reiteradas ocasiones lo hemos dicho desde hace ya años, la ley actual es la adecuada para nuestro Estado, lo que no funciona es que los encargados de hacerla cumplir hagan caso omiso o miren hacia otro lado”, señaló.

La actual Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco que fue reformada en el 2018 por el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval y que se publicó en el Periódico Oficial de Jalisco, Enrique Dueñas considera que actualmente no se cumple a su cabalidad.

“Que no se equivoque el Gobernador, la proliferación de las llamadas grúas pirata que se dedican a extorsionar a la ciudadanía, ha ocurrido bajo el amparo de malos funcionarios públicos que no aplican la ley, que se hacen de la vista gorda porque reciben un beneficio. No es culpa de la legislación vigente. Una vez más queremos exhortar al Gobierno del Estado y a quien sea responsable de hacerlo, a que apliquen cabalmente el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su capítulo XVIII correspondiente al Servicio de Grúas”, acotó.

Dueñas Rodríguez dijo que siempre recibirán con gusto y estarán atentos a las propuestas e intenciones para mejorar todo lo relacionado con el sector, para regular, ordenar, reorganizar o actualizar con tecnología, en beneficio sobre todo del usuario final.

LEE TAMBIÉN: Alistan inmovilizadores de autos mal estacionados

“Lo que nos parece inaceptable es que quieran tomar como bandera a este servicio para crear efectismo y ganar algunos reflectores sin conocer a fondo la problemática ni las necesidades de quienes tenemos toda la vida en esto y sólo alardear que ahora sí van resolver una problemática cuya solución siempre ha estado en sus manos”, acotó.

JL