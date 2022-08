La intención de que las concesiones del servicio de grúas se cambien por permisos anuales atentaría contra la inversión de los empresarios del sector y la medida se combatiría por la vía jurídica, afirmó Enrique Dueñas Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (Agrúas). Explicó que están a la expectativa pues el punto podría ser incluido en la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial que analiza el Congreso estatal, aunque oficialmente no se los han presentado a los involucrados en el tema.

Vía oficio, la Agrúas y la Asociación Jalisciense de Grúas solicitaron al Congreso estatal no incluir en la legislación los permisos anuales y tomar en consideración sus observaciones a la iniciativa de reforma.

“Nosotros estamos en total desacuerdo con ello porque esto va a generar que cada año nos quieran vender un permiso o nos digan si nos lo venden o no. Sentimos que no hay necesidad de cambiar la condición jurídica con el Gobierno del Estado puesto que el servicio de grúa se debe prestar de una forma clara. La inversión que se hace para tener un vehículo de este tipo es grande y en un año no podemos recuperarla y no está segura si nos pueden negar el permiso. Esto parece que va encaminado a una cuestión recaudatoria”, comentó.

Las actuales concesiones son por cuatro años y se pueden refrendar cumpliendo los requisitos vigentes.

Dueñas Rodríguez consideró que si hubiera voluntad del gobierno estatal se podría poner orden y evitar la corrupción sin necesidad de reformas. Refirió que un botón de muestra de las omisiones es que la Secretaría de Transporte no tiene un padrón oficial de grúas concesionadas y que ninguna dependencia hace algo contra las grúas piratas.

“Nunca ha existido un padrón oficial de las grúas que deben prestar el servicio y esto se presta a que exista el problema que hoy tenemos de las grúas piratas que operan unidades sin ningún logotipo o razón social y hacen servicios en los que abusan de los ciudadanos”, dijo.

Añadió que han participado en las mesas de diálogo sobre la nueva legislación de movilidad, pero aún no les presentan la versión final; insistió en que la regulación a las grúas lo que falta es que se aplique correctamente.

