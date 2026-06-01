Tras varios meses de prórrogas y jornadas extraordinarias de atención, el Gobierno de Jalisco dio por concluido el programa de sustitución gratuita de placas vehiculares, mediante el cual se logró renovar láminas equivalentes al 93% de la meta estimada para la Entidad. Y con el cierre definitivo del programa, las autoridades advirtieron que comenzará la aplicación de sanciones a quienes circulen con placas vencidas.

La estrategia buscó actualizar el padrón vehicular, reforzar la seguridad pública y dar mayor certeza jurídica a los propietarios. Con ello, se logró una de las renovaciones más amplias de los últimos años en el Estado.

En la jornada final, realizada el sábado, las oficinas recaudadoras ampliaron su horario y atendieron hasta la última persona formada para que todos los interesados pudieran concluir el trámite antes del cierre del programa.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la atención se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes en las distintas recaudadoras de Jalisco, donde durante las últimas semanas se registró una alta afluencia de ciudadanos que aprovecharon las últimas oportunidades para realizar el canje sin costo.

La renovación de placas forma parte de una estrategia integral para fortalecer los mecanismos de identificación vehicular, mejorar la calidad de los registros estatales y consolidar un padrón más confiable y actualizado. Las autoridades sostienen que esta medida contribuye además a la seguridad patrimonial de las familias, facilita las labores de vigilancia y combate delitos relacionados con el uso de vehículos.

El programa originalmente concluyó en 2025; sin embargo, el Gobierno estatal otorgó dos periodos extraordinarios de prórroga durante este año. El primero se extendió de enero a marzo. Y el segundo, de abril al 30 de mayo, con el objetivo de ampliar las posibilidades para que los automovilistas regularizaran su situación.

Ante la elevada demanda registrada en los días previos al cierre, el Servicio Estatal Tributario (SET) implementó un horario especial de atención el fin de semana. Las recaudadoras estatales operaron de las 9:00 a las 15:00 horas y se mantuvo la instrucción de atender a todas las personas que ingresaran a las filas dentro del horario establecido.

Para realizar el trámite, los contribuyentes debían presentar una identificación oficial vigente, entregar las placas anteriores y contar con el refrendo vehicular 2025 pagado. En los casos en los que la credencial para votar no acreditara domicilio en Jalisco, también fue necesario presentar un comprobante de domicilio actualizado.

Al concluir el programa, las autoridades estatales advirtieron que los vehículos que no renovaron sus placas podrán recibir sanciones económicas. Recordaron que contar con placas vigentes es una obligación legal que mantiene actualizado el padrón vehicular y facilita la identificación de unidades en casos de robo, accidentes o trámites administrativos.

El Gobierno de Jalisco agradeció la participación de los contribuyentes que atendieron el llamado y colaboraron en la actualización del padrón vehicular. También se reconoció el trabajo realizado por el personal de las oficinas recaudadoras, que reforzó sus labores de atención para responder a la demanda.

Con el cierre del programa, la administración estatal aseguró que se consolida un sistema de registro vehicular más moderno, eficiente y confiable, al tiempo que se fortalecen las herramientas de seguridad y control administrativo en beneficio de la población jalisciense.

CT