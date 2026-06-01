Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 1 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 7 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 8 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tonalá