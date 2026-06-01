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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 1 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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