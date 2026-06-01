Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 1 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

