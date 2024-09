El incremento del parque vehicular de las motocicletas tiene su origen en las facilidades de compra que brindan las tiendas que las ofrecen, incumpliendo con las normas. Tras un recorrido por el Centro tapatío, se detectó que en un establecimiento dedicado a la venta de motos seminuevas, ubicado en la zona de la calzada Independencia y calle Independencia, sólo requieren la identificación oficial vigente del INE, un número telefónico y un correo electrónico para brindar un plan de financiamiento.

Tras enganchar a los clientes, éstos pactan un pago mínimo de enganche y se envía al correo electrónico brindado el plan de financiamiento, que es de uno a tres años con pagos semanales para liquidar las motocicletas. Los precios van desde los 15 mil a los 53 mil pesos.

Un cliente, Ismael, acudió al comercio para solicitar información, ya que busca comprar una moto. Comentó que le ofrecieron un plan de financiamiento a tres años por una moto de 37 mil pesos, afirmando que le pidieron menos requisitos que en otras tiendas.

“Sólo me pidieron mi credencial del INE, mi número y el correo electrónico para enviarme la cotización. En otras dos tiendas que pregunté antes, me pidieron placas y que sacara la licencia para comprarla, aunque estaba más barata, pero no tan buenas como las que vi aquí. Además, me la darían antes”, refirió el ciudadano.

En cuanto a la solicitud de placas que se ordena por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública y que está establecida en la Ley de Movilidad, personal del comercio detalló que ellos pueden solicitar el trámite que se requiere ante el Gobierno de Jalisco, con un costo de tres mil 500 pesos por el servicio, pero no se exige a los clientes. El vehículo puede ser entregado al propietario sin placas de circulación.

Tampoco solicitan la licencia de conducir. Argumentan los dependientes de la tienda que el usuario la debe tramitar ante la Secretaría de Transporte.

La adquisición del chaleco y el casco no es exigida a los compradores, aunque sí son ofertados. Este comercio incumple con lo establecido por la Ley de Movilidad con lo relacionado la venta de motocicletas.

Este tipo de comercios han disparado el parque vehicular. De acuerdo con el Inegi, mientras en 2018 estaban registradas 475 mil 844 motos en Jalisco, para el cierre de 2022 sumaban 733 mil 824.

Es la última actualización. En dos tiendas más ubicadas por Juárez y López Cotilla, en el centro tapatío, se cometen las mismas irregularidades.

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en febrero de 2023 una reforma al Reglamento de Giros Comerciales, que obliga a que todas las motocicletas compradas en el municipio salgan de las tiendas con placas, tarjetas de circulación e inscripción en el padrón vehicular, según el Artículo 14. Pero falla la supervisión.

La diputada y presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso, Mónica Magaña, recuerda que, tras la regulación estatal, son los municipios los encargados de la supervisión.

Se solicitó una postura al Ayuntamiento tapatío, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

Requisitos para obtener una moto en Guadalajara

Placas

Tarjetas de circulación

Inscripción en el padrón estatal

Licencia de conducir*

*Se exige por ley.