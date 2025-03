El concesionario, expertos y pasajeros advierten por los riesgos de tomar taxis irregulares o piratas en la zona del Aeropuerto de Guadalajara, ante los abusos que se cometen.

Una de las víctimas es Mariano. Llegó a la terminal aérea y trató de pedir un taxi de plataforma para llegar a la colonia Mexicaltzingo, pero ninguno quería acercarse. Alguien le comentó que, debido a la vigilancia de la Guardia Nacional, se paraban en la gasolinera para levantar el pasaje. Caminó hasta allá y, al llegar, conductores le dijeron que ninguno trabajaba en las aplicaciones y que si quería el viaje debía pagar “por fuera”. Usualmente le cuesta 250 pesos, pero pagó 500. “Todos decían que ‘por fuera’, porque no les salía trabajar por aplicación porque la Guardia Nacional les cobra una cuota por dejarlos trabajar ahí. Pagué porque además había pasado algo en la carretera a Chapala y no estaban llegando los coches. No había registro o algo que me hubiera protegido en caso de que hubiera pasado algo”.

Otro caso: René llegó esta semana a Guadalajara. Salió hacia el área de la glorieta y la gasolinera y, al llegar, los conductores le dijeron lo mismo: que los taxis de plataforma no estaban entrando, y que si quería salir de ahí debía hacerlo con ellos. “Me cobraban 600 pesos, pero les dije que era un abuso. Obviamente se molestaron… y me sentí inseguro porque estaban reunidos viéndome. Es una pena que el turista llegue a la ciudad y pase por esto”.

Estos taxistas están “cazando” clientes afuera de la terminal.

Martha Arias llegó desde la Ciudad de México para visitar a su familia. Ella sabe que, a diferencia del aeropuerto capitalino, en Guadalajara no están permitidos los taxis de plataforma. “En cuanto salí de la puerta me abordó un sujeto preguntando si necesitaba un taxi. Le dije que sí, pero afuera me dijo que teníamos que caminar hasta la gasolinera, porque era taxi de plataforma y ahí no los dejaban levantar pasaje. Luego le pregunté que cómo lo pedía por la plataforma para que me lo asignaran y me contestó que no, que me daría el servicio por fuera por 450 pesos”.

Después comenzó a asustarse, por eso intentó decirle que no abordaría el taxi y que mejor pediría por medio de la plataforma, que le cobraba 280 pesos a la glorieta de los Caballos. Sin embargo, el conductor la empezó a intimidar diciéndole que nadie aceptaría el viaje. “La verdad fue grosero, me dio miedo. Fue el viaje más incómodo de mi vida. Lo sentí como un casi secuestro”.

Luis Nazario Rodríguez, maestro en Ciudad y Espacio Público Sustentable, explicó que este tipo de situaciones ocurre ante la falta de un ordenamiento de parte de la autoridad federal. Recordó que, por tratarse de una zona federal, es la Guardia Nacional la que debe hacer valer las disposiciones oficiales: los taxis de plataforma no pueden levantar ni dejar pasaje en las inmediaciones del aeropuerto, pero permiten que operen en la ilegalidad.

Hizo un llamado a la ciudadanía para evitar este transporte no regulado, pues además de que abona a los sobrecostos por el servicio, se pone en riesgo la seguridad de las personas.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico pidió a la ciudadanía evitar estos servicios externos para no poner en riesgo su integridad, considerando que los taxis de la terminal son los únicos autorizados. Reconoció que durante “los horarios de mayor afluencia” los tiempos de espera de los taxis tienden a incrementarse, pero pide paciencia y tomar previsiones. “El Grupo trabaja en brindar opciones para lograr que los pasajeros puedan esperar su servicio de taxi de una manera más cómoda”.

Viajeros se ven atrapados entre esperar o pagar taxis a sobrecosto. EL INFORMADOR/Archivo

CRÓNICA

Una pesadilla para usuarios y choferes

Como chofer privado, su rutina gira en torno a llevar y recoger personas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Prefiere mantener su anonimato, pero cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando sin plataforma, solamente recomendado de boca en boca.

“Es todo un tema y no es nuevo. Sin embargo, ahora con la Guardia Nacional cazando Ubers y Didis, se ha vuelto un ambiente pesado”, comparte.

Desde hace meses, crecieron los operativos para frenar la operación de servicios de transporte por aplicación dentro del aeropuerto. La medida generó caos para los usuarios y pone en riesgo el trabajo de choferes independientes.

“¡Son multas de hasta 50 mil pesos! A mí se me hace impresionante esa amenaza, y más por lo mal organizado que está el servicio del aeropuerto”.

Él ha logrado mantenerse gracias a su cartera de clientes frecuentes, quienes ya conocen las reglas del juego. “Atiendo en privado. Mis clientes saben que deben sentarse adelante y la verdad es que tengo un carro normal. Ya tengo cierta amistad con la mayoría, así que cuando me preguntan, digo que voy por un amigo o conocido y no es mentira”.

“Sentí que hasta cerré mis vacaciones con mal sabor de boca”, dice Luis, quien regresó de La Paz, Baja California, con la ilusión de llegar a casa y descansar, pero terminó atrapado en el caos que se vive para salir del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Eran cerca de las 19:00 horas cuando aterrizó en la ciudad. Ya le habían advertido que estaba “difícil” conseguir transporte, pero no imaginó que tendría que hacer una fila de hasta dos horas para conseguir un taxi.

“Pagué dentro del aeropuerto un taxi a 500 pesos para que me llevara a mi casa, vivo por Naciones Unidas y Patria. Me dijeron que tardaría entre una o dos horas para subirme a uno. No lo podía creer”, cuenta.

Entre maletas, murmullos y viajeros cansados, Luis notó una escena que ya parecía formar parte del paisaje, los llamados “coyotes” que se acercan discretamente a ofrecer viajes, con precios que duplican o triplican la tarifa habitual. “Un chofer, que yo pensaría que era de Uber, me dijo que me llevaba por mil pesos ‘y si quería’, porque había que decir que éramos familia y actuar normal”, narra y reconoce que estuvo a punto de aceptar la oferta, pero al final decidió seguir la fila.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico invertirá 22 mil 377 MDP en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

En puerta, obras para agilizar las entradas y salidas

Con el objetivo de agilizar los traslados de ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se llevan a cabo distintas obras desde el Gobierno del Estado y de la propia terminal aérea.

Entre ellos está el caso de la Línea 5 del Transporte Público, que correrá por la carretera a Chapala, desde la zona del Aeropuerto y hasta el parque Agua Azul en una primera etapa.

Los trabajos para concretar esta línea de transporte público ya comenzaron con la rehabilitación de la carretera a Chapala, del Aeropuerto al Periférico Sur. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), no habrá cierres viales a la circulación, sino que la obra se llevará a cabo manteniendo abiertos, por lo menos, tres carriles por sentido durante la ejecución de las labores, esto a fin de garantizar el flujo vehicular, el paso del transporte público y el de mercancías.

Esta línea utilizará un sistema de autobús guiado conocido como DRT (Digital Rail Transit), que ofrece ventajas como una mayor capacidad de pasajeros y menores costos de infraestructura en comparación con un tren eléctrico tradicional.

Se tiene previsto que la ruta troncal tenga alrededor de 49 mil 900 viajes diarios, las alimentadoras 32 mil, las complementarias 16 mil viajes y los transbordos 14 mil, sumando alrededor de 112 mil viajes diarios en conjunto.

Por parte del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se prevé la construcción de una nueva vía de acceso a la terminal aérea, que tendrá una longitud de seis kilómetros y que conectará con la terminal desde la avenida Adolf Horn. La obra incluirá un distribuidor vial y nuevas arterias internas, buscando descongestionar la carretera a Chapala.

En este sentido, el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, se comprometió a que su administración trabajará en el remozamiento de Adolf Horn y en la reconstrucción de la vialidad de El Zapote, a fin de dar más agilidad y seguridad vial a toda la zona.

El GAP prepara la construcción de una segunda terminal en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Con esta expansión, se proyecta duplicar la capacidad de atención de pasajeros, pasando de 20 millones a 40 millones anuales en los próximos cinco años. También se contempla la adquisición de terrenos para una futura tercera pista de despegue.

SABER MÁS

