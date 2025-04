Morena denuncia negligencia de expresidenta; genera crisis en Unión de Tula

La Presidenta del Comité Estatal de Morena, Erika Pérez García, en conjunto con María Esther Torres Magaña, Presidenta Municipal de Unión de Tula, denunciaron negligencia, legado de corrupción por parte de la exalcaldesa emecista, Gala del Carmen Lepe Galván, por generar una deuda de 18.5 millones de pesos por laudos laborales y procedimientos judiciales administrativos.

La líder estatal Erika Pérez indicó que no solo es un desfalco administrativo, si no una negligencia. “Durante seis años la exalcaldesa y su equipo no combatieron ni un solo caso, permitiendo que las demandas crecieran”, subrayó.

Por otro lado, la actual Presidenta Municipal informó que durante la entrega y recepción conocieron que el Ayuntamiento era parte en 36 procedimientos judiciales, de los cuales 22 procedimientos laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, nueve juicios de amparos en los Juzgados de Distrito en materia laboral y administrativa, cuatro procedimientos administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y uno más como ofendido ante el Juzgado de Control y Juicio Oral del Séptimo Distrito, con sede en Autlán de Navarro, por un despojo en perjuicio del patrimonio del municipio.

“Hoy damos a conocer que el Gobierno de Unión de Tula enfrenta una problemática seria, respecto a juicios judiciales que hoy ponen en riesgo la estabilidad económica del municipio, que incluso puede comprometer la prestación de servicios públicos para el pueblo, de estos procedimientos un 90 por ciento ya tienen sentencia, y por la etapa procesal en la que se encuentran, ya no se puede definir una estrategia jurídica con miras a que el municipio pueda obtener una resolución favorable”, indicó.

Precisó que de los 22 procedimientos laborales, 15 se encuentran en ejecución de laudo, es decir, se tenían que pagar por orden judicial durante la pasada administración.

Criticó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón tuvo que darle vista al Congreso de Jalisco en su oportunidad, para inhabilitar por 15 días a la anterior Presidenta Municipal por desacato a una orden judicial y la anterior legislatura mantuvo en la congeladora esas solicitudes.

“Nunca se ejecutaron, entendiendo que hubo favores políticos para paralizar la ejecución de laudos y la propia inhabilitación de Gala del Carmen Lepe Galván” , agregó.

También resaltó que la actual administración tiene que pagar de forma inmediata 8 millones 500 mil pesos sumado a que se están acumulando multas por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

Asimismo, la Alcaldesa Torres Magaña lamentó que dicha crisis financiera, no solo se trata de asuntos laborales, sino también de expedientes ventilados en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, donde los cuatro procedimientos administrativos ya cuentan con sentencias que ascienden a diez millones de pesos.

“Estamos trabajando en una ingeniería jurídica y financiera; y que esto no afecte los servicios públicos del municipio, además de que ya se realizaron las denuncias ante las instancias correspondientes como la Fiscalía Estatal Anticorrupción”, informó la Primera Edil de Unión de Tula.

Denunció que a todo lo anterior se deben sumar las 60 basificaciones que se entregaron horas antes que terminara la pasada administración, por lo que solicitó la intervención del Gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro para obtener una ampliación en el presupuesto y poder hacer frente al pasivo financiero de 18 millones 500 mil pesos.

Para finalizar, realizó denuncias en el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Unión de Tula (OSIAPA), en el que se detectaron irregularidades por más de 10 millones de pesos.

