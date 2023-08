Como parte del “Proyecto de Nación 2024-2030” de Morena, este domingo se llevó a cabo en Jalisco el Foro: Salud, alimentación y entornos saludables, donde sus ponentes compartieron su visión respecto de las necesidades que existen en el sector para tener un verdadero y fortalecido sistema de Salud en el País.

De acuerdo con Juan Manuel Lira, ex titular de Atención Médica del IMSS, una de las principales claves para mejorar los servicios de salud se encuentra en el reforzamiento del sistema a través del establecimiento claro que seguirán los servicios, tanto para la derechohabiencia, como para aquellas personas que no tienen acceso al seguro como prestación, ante la desaparición del INSABI que ahora se ha sumado al IMSS Bienestar.

Añadió que también es necesario generar una nueva ideología de conciencia en el personal médico, de enfermería, para que sea sensible no solo ante los padecimientos de las personas usuarias del sistema de Salud Pública, sino también para orientarles y acomapañarles. “Necesitamos cambiar la mentalidad del personal médico, que sea más humano, y es un punto que nos duele y que ha costado resolver”, dijo.

A estas ideas se sumó el médico Gabriel Pérez Corona, ex representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, quien dijo, es necesaria una renovación y regeneración del sistema de salud desde su estructura, pero además se requiere trabajar con honestidad y transparencia, para lograr un Estado de dignidad y justicia social.

“Tenemos procesos, financiamientos, herramientas. Necesitamos un modelo molecular, donde lo que sucede en lo complicado sucede en lo simple, lo que es arriba, es abajo. Para ello necesitamos seguridad, protección, gobernanza, gobernabilidad, producción, ciencia y cultura para lograr una calidad de vida. Pareciera utópico, pero hay que trabajarlo”, dijo el médico urólogo.

Prevención para despresurizar la atención

Por último, en su participación como ponente, el doctor Omar Enríquez Cisneros, jefe de la División de Pediatría del Hospital General de Occidente, señaló que no puede dejarse de lado la alimentación y la prevención como factores base de la salud, pues dijo, una verdadera prevención podría mejorar el sistema general de salud, pues de esta forma, las atenciones de primer contacto podrían resolver el 85% de los problemas de la salud pública, despresurizando así los niveles dos y tres que ven problemas de salud de mayor complejidad.

“La prevención no solo es evitar la prevención de la enfermedad, sino reducir los factores de riesgo y detener el avance de la enfermedad. Si no hay determinantes sociales que generen salud, no habrá sistema de salud que pueda corregir los determinantes sociales, que tienen que ver, además de la prevención, con el trabajo, educación, factores ambientales, genéticos, la etnia, nacionalidad, dónde vives, los hábitos, y el acceso a salud. El sistema no se corrige en los hospitales, la salud depende de muchos más factores”, indicó el médico.

Al diálogo se sumó el doctor Carlos Lomelí, presidente del Consejo Estatal de Morena, quien dijo, la prevención debe ser el tema de salud de suma prioridad, pues hoy día la demanda rebasa a las atenciones de primer contacto, saturando así al sistema de salud, derecho constitucional de las y los mexicanos, lo cual no se va a corregir de inmediato.

“No es un secreto ni un hilo negro que la sobrecarga de trabajo y el poco pago repercute en la atención. Esto es largo, pero celebro que se nos permita opinar a todos de una otra manera para poder afinar el sistema de salud de México que tanto necesitamos”, manifestó Lomelí Bolaños.

Por su parte la delegada en Jalisco de los Programas del Bienestar, Katia Meade, indicó que tampoco debe de olvidarse la importancia de la salud mental, desde las infancias y las adolescencias, pues dijo, este tema repercute directamente en situaciones como, por ejemplo, las adicciones.

Este fue uno de los 18 foros impulsados por Morena a desarrollar en distintas partes del País como parte de su visión para replantear al País de cara al sexenio de 2024-2030.

Según dijo Juan Manuel Lira, si bien se trata de generar ideas y compromisos que deberán ser firmados por las personas aspirantes a contender por la Presidencia de México de cara a las elecciones del año próximo, lo expresado en dichos foros va más allá de partidos políticos, pues la Salud no puede estar marcada por el color de un partido.

“En las ideologías de los partidos tenemos muchas similitudes, pues en la salud tenemos básicamente las mismas carencias y tenemos que compartirlas. La parte de la atención médica, de dar medicamentos lo compartimos todos, tanto Morena como los partidos de derecha”, indicó.

