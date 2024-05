En sus más de 200 años de historia, Jalisco no ha tenido una gobernadora, ni siquiera como interina. Pero Claudia Delgadillo busca convertirse en la primera.

En una entrevista con este medio de comunicación, la aspirante a Casa Jalisco por la coalición que conforman Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Hagamos y Futuro reiteró que cuenta con amplia experiencia en el servicio público como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Ejecutivo estatal, regidora en el municipio de Guadalajara y como diputada local y federal en dos ocasiones.

Entre sus propuestas principales está la implementación de un programa de desayunos y comidas saludables para estudiantes de educación básica.

“La propuesta que tenemos en esta primera etapa, llegando al Gobierno del Estado, es que los niños de kínder, primaria y secundaria tengan desayuno y comida calientita, porque un niño con hambre no aprende. Podemos invertir todo en el tema educativo: en infraestructura, en todo, pero si nuestros niños no comieron, entonces no estamos haciendo una buena inversión”, indicó Delgadillo.

De acuerdo con el Gobierno federal, las tasas de obesidad han aumentado casi cinco veces desde 1975 en niños mexicanos. Además, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo uno de cada tres adolescentes consume verduras.

Delgadillo destacó que otro de sus planes es la ampliación de líneas existentes del Tren Ligero, así como la construcción de dos nuevas para generar mayores opciones de transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La candidata morenista dijo que los proyectos se trabajarían en conjunto con la abanderada a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, de quien también prevé un triunfo en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Realizaremos dos nuevas rutas de Tren Ligero, serían la 5 y la 6, que estén desde el Estadio AKRON (que albergará cuatro partidos del Mundial de Futbol de la FIFA que se celebrará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá) hasta la Central Camionera; la otra sería del Aeropuerto a la Expo Guadalajara. Me parece que esto es prioritario, por el tema terrible que tenemos ahora con el tráfico. Esas serían dos propuestas que voy a hacer. Coordinada con la doctora (Claudia Sheinbaum), habrá recursos para hacer esas dos líneas de tren eléctrico”.

La Línea 5 circularía por Avenida Lázaro Cárdenas, desde la Central Camionera hasta Avenida Vallarta, y de ahí hacia el Estadio de las Chivas; mientras que de la 6 aún se planea el derrotero, esto para evitar afectaciones en la vía a Chapala o Mariano Otero.

Para el caso de la ampliación de las 3 líneas existentes del Tren Ligero, plantea lo siguiente: la 1 hacia el Norte, hasta la zona de la Mesa Colorada, en Zapopan; la 2 hacia el Parque de la Solidaridad y el municipio de Tonalá, y la 3 a Tesistán, también en Zapopan, pasando por la conexión con la Carretera a Colotlán, donde propone también transporte hacia la zona de Valle de los Molinos.

Delgadillo compartió que además apuesta por agregar soluciones al congestionamiento vial en la zona Sur de la ciudad, por lo que pretende llevar a cabo una avenida alterna a Camino Real a Colima, al igual que ampliar carriles en la zona de la Venta del Astillero como ingreso y salida por el Poniente de la metrópoli. La inversión provendría de fondos federales.

Ayer, Sheinbaum y Delgadillo tuvieron diversos eventos en Jalisco. En un encuentro con empresarios locales, Delgadillo destacó que es la única aspirante que puede garantizar la cercanía y colaboración necesarias para que los proyectos del sector productivo se consoliden de la mano del Gobierno federal en la Entidad.

“Con programas sociales que sí lleguen al pueblo, con acceso verdadero a la salud, al deporte, a la educación. Como Estado, a todas y a todos, nos va a ir mejor con una gobernadora que sea aliada de la Presidenta, porque uniendo las fuerzas con gobiernos de un mismo partido, nuestro Estado va a crecer”, refirió.

En la reunión, Sheinbaum destacó los resultados que obtuvo en la capital del país en materia de gestión de agua y de energías limpias. También subrayó la importancia de fortalecer el salario mínimo de forma sostenida.

“Claudia Delgadillo será la próxima gobernadora de Jalisco… y venimos a comprometernos con nuestros gobiernos, porque nosotros tenemos una máxima en la Cuarta Transformación, que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, aseguró Sheinbaum.

CT