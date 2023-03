Mónica Magaña: Mujer de resultados, no de discursos

A sus 28 años, Mónica Magaña es la diputada más joven del Congreso y ya ha logrado incidir en al menos tres cambios importantes para Jalisco: la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte; Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Jalisco; y la Ley para la Detección, Educación y Atención de la Diabetes Tipo 1 en el Estado de Jalisco.

Aunque tiene más de una década trabajando en la función pública, señala que desde la adolescencia se interesó́ por las causas sociales, se involucró en zonas con gran desigualdad social y con muchos jóvenes en situaciones de riesgo, situaciones que incluso hubo a quienes les costó la vida. Fue precisamente esto lo que la llevó a decidirse a incidir desde el gobierno para generar cambios.

“Fue cuando descubrí́que a veces parece que en México hay quien tiene derecho a soñar y quien simplemente no lo tiene. Ver que alguien de mi edad, podía estar en una situación dónde le arrebataran la vida fue uno de los sucesos que me marcaron para pensar ‘bueno, nos vamos a meter en serio’, porque vivir en una condición de pobreza, rodeado por temas del crimen organizado, de la violencia, así no se podía soñar, no podían soñar con tener una beca como la que yo tenía en aquel momento.

Y ver esa resignación fue esa chispa que me motivó́ a decir ‘esto no puede ser así’”.

Mientras estudiaba la licenciatura en derecho por el ITESO, Mónica aceptó sumarse a Movimiento Ciudadano como recomendación de uno de sus profesores de la licenciatura.

Al sentirse parte de los ideales de Movimiento Ciudadano y viendo en el partido una oportunidad de incidir socialmente, a los 19 años se convirtió en subdelegada del partido, llegando a los 21 a ser Directora del Instituto de Juventudes del Municipio de Zapopan.

“Llegamos a este instituto acercándonos con la gente a través de distintos programas, porque mi equipo y yo queríamos de verdad cambiar la vida de las personas, siendo uno de los programas para la prevención del delito, precisamente por lo que platico que vivió mi amigo. Después, el alcalde me invita a competir para regidora, ganamos y me convierto también en la regidora más joven de la administración, tenía 24 años”, recordó.

Como diputada del Congreso de Jalisco, representando al Distrito 10 -primera mujer en ganarlo después de más de 20 años-, se ha enfocado en año y medio en trabajar con el ejemplo constante de su abuelo para generar iniciativas y leyes que cambien la vida de las personas.

“Ha sido una trayectoria de mucho esfuerzo y trabajo, de siempre dar buenos resultados. Por supuesto siempre habrá cuestionamientos, porque así es la vida pública, pero con tres premisas fundamentales: la primera ayudar, servir; la segunda, siempre dar resultados, yo siempre digo resultados, no discursos y la tercera, la unidad, la reconciliación, porque no se trata de uno contra otros, se trata de un proyecto, de una visión de país, de nación”.

Otra de las situaciones que la han llevado a trabajar hasta conseguir resultados fue el haber enfermado de diabetes mellitus tipo 1 durante una campaña.

El no tener una buena salud, reconoció, impide a las personas desarrollarse plenamente y le impide tener una buena calidad de vida.

“Porque hay que ver a la salud como un derecho, no como un privilegio, ya hicimos dos leyes para esto”, las cuales recientemente expuso en Georgetown, el Capitolio de los Estados Unidos Americanos y UNICEF.

Magaña considera que en Jalisco sí existen condiciones para que cuente con más mujeres alcaldesas, su primera gobernadora y que México tenga su primera presidente.

Señaló que “el primer paso para ello será lograr que más mujeres comunes, preocupadas por su país, que sueñan con generar cambios, lleguen a ocupar cada vez más los espacios públicos, los espacios de elección popular, y por eso las que hoy estamos aquí tenemos el compromiso de seguir abriendo camino por y para todas las qué vienen”.