Miguel Castro propone registro de hijos de víctimas de feminicidio

Esta tarde Miguel Castro Reynoso, candidato a la gubernatura de Jalisco por el PRI, presentó su propuesta sobre la creación de un registro de hijos de víctimas del feminicidio, muertes violentas, desaparición y personas privadas de la libertad, con la finalidad de brindarles apoyo económico mediante becas y orientación psicológica.



Lo anterior como parte de su propuesta de programa titulada "Alimentando Futuros", presentada en el "Parque Amarillo", en Guadalajara, con la cual busca alentar el desarrollo de la niñez del Estado mediante cuatro ejes de acción: protección, salud, educación y atención para el ocio, juego y deporte.



Desde el tema de la protección, el candidato instó a la implementación de mayor presupuesto, obra y políticas públicas para garantizar que no existan niños en situación de calle además de un sistema de becas a nivel primaria para la atención de niños indígenas.



En salud, Castro apostó por programas para la disminución de la obesidad de los niños, niñas y adolescentes así como módulos de atención psicológica en escuelas, mientras que en ocio, juego y deporte, el candidato señaló que buscarán la creación de espacios protegidos para que los menores puedan desarrollarse lúdicamente, así como programas calendarizados por parte del Code Jalisco para el fomento al deporte.



Sobre la educación, el candidato reiteró su propuesta de aprendizaje del idioma inglés en la educación básica, así como la inversión de 100 millones de pesos para que todas las escuelas cuenten con Internet para alentar el desarrollo científico y tecnológico desde la infancia.



"Deseamos niños que aprendan a pensar y no a memorizar, que le tengan amor al arte y a la cultura y también niñas y niños que desde la educación básica tengan en Jalisco bilingüe al proyecto más ambicioso en el idioma inglés que ya no les cueste a las mamás y a los papás en una escuela por la que tengan que pagar para que tengan inglés de calidad" señaló el candidato priista.



Para este proyecto, Castro ha puntualizado que será utilizado el recurso proveniente de las fórmulas por lo que se le cuestionó al candidato sobre su opinión respecto a los pronunciamiento de diferentes colectivos por la movilidad no motorizada quienes han señalado que tal recurso se ha peleado para que sea invertido precisamente en infraestructura y acciones a favor de la movilidad no motorizada, lo cual el candidato respondió que está en la mejor disposición de dialogar, sin embargo para él la educación será la prioridad.



"Hay que trabajar por y para ellos, porque no son el futuro, esos niños son el presente y cuando hablamos de combatir las situaciones de violencia perdemos de vista quienes hoy han cometido un delito grave algún día fueron niños a los que dejamos de voltear a ver", finalizó Castro, quién en el marco del evento se proclamó como el candidato de la niñez.

