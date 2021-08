Este martes, Jalisco aplicó la vacuna número un millón contra el COVID-19 en el macromódulo del Auditorio Benito Juárez, en Zapopan.

El inoculado del millón fue Alberto Rincón Ortega, joven padre de familia originario de Zacatecas y residente de Guadalajara desde hace siete años.

La aplicación de vacunas actualmente en el auditorio es para el grupo de la población entre 30 a 39 años, Alberto es ingeniero biotecnólogo, compartió la satisfacción de vacunarse y ser el número un millón.

“Me llegaron a decir que yo era el vacunado un millón y me dio mucha emoción, solo me dolió el piquete y es todo, espero no tener reacción. Me registré el día miércoles pasado y todo fue muy rápido”, comentó.

Rincón Ortega invitó a la población en general en tener consciencia de vacunarse.

“Yo vine porque es una responsabilidad cuidarnos; también por nuestros padres y abuelos, ellos ya cumplieron en vacunarse, ahora nos toca a nosotros, además tengo esposa e hijos es para protegerlos, todos deben venir a vacunarse”, dijo.

A la vacuna un millón asistió el secretario de salud de Jalisco, Fernando Petersen y el equipo de la Agencia Estatal de Entretenimiento encargado de la operación de la sede quienes estuvieron en la aplicación del biológico, que se alcanzó al cumplirse 60 días de vacunación en este módulo metropolitano, operado bajo el Modelo Jalisco.

En la sede, 89 mil 438 maestros recibieron su vacuna y los biológicos a lo largo de las 15 jornadas de vacunación han sido: Pfizer-BioNTech, Cansino, Sinovac y AztraZeneca.

La vacuna 500 mil fue aplicada en el macromódulo el pasado 30 de junio. Hoy hubo récord de vacunas aplicadas, pues durante un solo día aplicaron más de 26 mil vacunas.

Mario Barriga Moreno, coordinador del Macrocentro de Vacunación Metropolitano en el Auditorio Benito Juárez.

“En promedio mil 500 personas en la jornada de 40 años y más tenían que salir porque no contaban con el expediente de vacunación impreso, requisito indispensable para la vacunación y en esta jornada se redujo a poco más de 300 personas, es una generación más familiarizada con la tecnología, vamos muy bien”, indicó.

Agregó que han llegado personas con códigos QR´s piratas o apócrifos y les solicitó verbalmente que agendaran su vacuna en https://vacunacion.jalisco.gob.mx/.

JL