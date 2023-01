Con la puesta en marcha por segundo año consecutivo del programa Mi Pasaje, miles de adultos mayores, personas con discapacidad e integrantes de grupos prioritarios, como madres de familia, se verán beneficiados con apoyos de 730 pasajes anuales para el transporte público, los cuales se les otorgan en una sola recarga.

El Informador visitó el módulo de atención ubicado en el Parque San Jacinto, en donde decenas de adultos mayores y cuidadores de personas con discapacidad se dieron cita para renovar o tramitar por vez primera su apoyo en pasajes del transporte público. Germán Cervantes, adulto mayor de 81 años, afirmó que la ayuda en el pago del transporte público que utiliza día con día, es un alivio para él y para su familia, pues señaló que de esta manera se puede mover de manera independiente sin que sus seres queridos tengan que acompañarlo a todos lados, si tengan que hacer un gasto extraordinario porque él salga a visitar otros espacios.

“Es bueno, desde el año pasado yo ya lo tenía y a mi me funcionó mucho porque así ya no gastaba mi dinero, y me podía ir de acá para allá, no más que me robaron mi cartera y lo perdí durante los últimos meses, por eso ahorita ya mejor me espere a que volvería a salir para venir de nuevo”, comentó. Por su parte, Emanuel González, adulto mayor de 72 años, aseguró que este programa le ayuda a ahorrarse “algunos pesos” cada que se transporta de un sitio a otro para realizar algún trabajo de plomería o fontanería que todavía le salen por ahí.

“Con esto que me ahorro de los pasajes, me sirve para quedarme con todo el dinero que me sale completito porque no siempre me alcanzaba y a veces le toca a uno andar en hasta cinco o seis camiones, entonces así ya no tengo que andar hasta gastando tanto y pues siempre sí ayuda”, apuntó. Por otro lado, Lucía Ávila quien también fue beneficiaria del programa el año pasado, reconoció que la tarjeta es un apoyo siempre y cuando los choferes del transporte público decidan aplicar los dispuestos a aplicar los descuentos, pues resaltó que en más de una ocasión hubo quienes se negaron a hacerle válida a la tarjeta.

“A mi si me sirve mucho pero más que nada en el tren, porque luego en los camiones hay choferes que te dicen que no, que no pasa y por más que le intentes se niegan a ayudarte y ya por no andar peleando pasa que mejor tienes que pagar el servicio y pues así no sirve de nada”, exhibió. El Programa Mi Pasaje (verde) tiene como objetivo brindar una ayuda en la movilidad de los grupos prioritarios población, a partir del pasado martes 10 de enero se activó la plataforma para agendar cita y recargar la tarjeta electrónica de las personas inscritas en el padrón de beneficiarios.

El periodo de recarga y atención en los 19 módulos habilitados que brindarán atención a partir del 11 de enero será de la siguiente manera:

Del 11 de enero al 24 de febrero: personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia.

Del 23 de enero al 03 de febrero en Autlán de Navarro y Tepatitlán de Morelos para personas adultas mayores, personas con discapacidad.

Del 20 de febrero al 31 de marzo: estudiantes

Del 27 de febrero al 10 de marzo en Autlán de Navarro y Tepatitlán de Morelos: estudiantes

Del 27 al 31 de marzo: Semana de atención universal para todas las modalidades.

El apoyo consiste en 730 pasajes anuales (otorgados en una sola recarga) para personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, y como parte de los beneficios derivados de la modificación a las reglas de operación del programa, si una persona con discapacidad necesita de la asistencia y compañía de una persona cuidadora durante sus traslados, podrá solicitar 1,460 pasajes presentando la documentación requerida.

Las y los estudiantes recibirán 400 pasajes anuales distribuidos de manera semestral. Las personas beneficiarias deberán agendar su cita a partir de este lunes 09 de enero y hasta el 31 de marzo en: https://mipasaje-ssas.jalisco.gob.mx/

Para las personas mayores y/o con discapacidad que no tengan acceso a internet podrán agendar su cita llamando al tel. 33 30301225 con atención de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. y sábados de 8:00 a 12:00 hrs.

Al agendar su cita, podrán seleccionar el módulo de atención de su preferencia al cual deberán acudir en la fecha y horario elegido con su documentación completa. La documentación que deberán presentar los cuatro grupos de población en original y dos copias, son:

Cita impresa o en captura de pantalla

CURP actualizado

Comprobante de domicilio (Luz, agua, teléfono, pago predial, no mayor a 2 meses).

Identificación oficial (INE, IFE, INAPAM, Pasaporte, Cédula, Cartilla).



(*Únicamente las mujeres jefas de familia, deberán presentar 3 copias de sus documentos, para acceder al beneficio anual de Mi Bici).

Documentos adicionales por grupo de población:

Mujeres jefas de familia: Carta bajo protesta de decir la verdad

Carta bajo protesta de decir la verdad Personas con discapacidad: Certificado o credencial de discapacidad permanente, y/o certificado médico o resumen clínico con firma y número de cédula del médico que lo expide de institución pública o privada.

Si la persona beneficiaria requiere de una persona cuidadora deberá presentar la solicitud de Apoyo B y Certificado de Discapacidad emitido por la Secretaría de Salud en el cual se especifique dicha necesidad.

Estudiantes:

Credencial de estudiante vigente

Constancia vigente de estudios firmada y sellada por institución educativa

Orden de pago acompañado del recibo que acredite el pago en línea o presencial a nombre del estudiante

Kardex certificado vigente (cualquiera de estos documentos es válido).

Actualmente el padrón de beneficiarios está integrado por:

44,899 personas mayores

30,730 estudiantes

14,368 mujeres

-5,305 personas con discapacidad

