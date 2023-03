De no existir nuevos daños, todos los elevadores de las estaciones de Mi Macro Periférico estarán funcionando al cien por ciento la próxima semana; aseguró el secretario de transporte, Diego Monraz Villaseñor, comentó que están reforzando las acciones de sensibilización con los usuarios para que respeten y atiendan la recomendación de que este tipo de infraestructura es para uso sólo de personas de la tercera edad o con alguna discapacidad.

“Estamos reforzando con señalética, hay que ponernos en su lugar pero no en su espacio; que seamos sensibles a que una persona con una carriola o embarazada necesita el elevador, no un joven que puede usar la rampa y no tiene por qué usar el elevador. Más aun los que hacen un uso indebido, que llegan a dañarlos, robarles partes o saturarlos para que se bloqueen”, dijo.

Añadió que hasta el último corte tenían registro que funcionaban 95% de los elevadores y reiteró que la próxima semana llegarán a la totalidad.

“Puedo asegurar que estamos ya a más del 95% de los elevadores todo el día y tarde funcionando y la próxima semana llegamos al 100%, hasta que nos puedan dañar alguno, aunque hemos reforzado seguridad y sensibilización. Es un trabajo de todos los días, es respetar y dignificar el espacio público para que lo cuidemos entre todos”, añadió.

Monraz Villaseñor afirmó que funcionan correctamente 106 de los 112 elevadores. Detalló que el objetivo es que con el mantenimiento preventivo y correctivo haya una operación ordinaria arriba del 96% en el servicio.

Dan largas a reglamento de movilidad

El reglamento de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte sigue en borrador y pendiente de revisión, informó Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte, dijo que cuando tengan la versión final lo remitirán a revisión a las áreas jurídicas del gobierno estatal para que lo apruebe. Reiteró que este mes tendrán la Norma Técnica del transporte comunitario, que es el esquema planteado para regularizar a los mototaxis; también elaboran las Normas Técnicas para el servicio de grúas y la de taxis