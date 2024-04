Los carteristas hacen su abril en las unidades del Macrobús.

Usuarios de este sistema de transporte público aseguraron a este medio de comunicación que los robos ocurren principalmente en la estación San Juan de Dios.

A Rubén, un hombre de la tercera edad, le sacaron su celular de la bolsa. Compartió que no se dio cuenta hasta que bajó del camión. No es la única víctima.

“Mientras me agarraba del pasamanos, se aprovecharon y me sacaron el celular. Debería haber más vigilancia”, se quejó Rubén.

“Cuando salgo de mi trabajo, en el Centro de Guadalajara, agarro el Macrobús en San Juan de Dios. Tengo que cuidar mi bolsa, me la pongo adelante para que nadie meta la mano. Hay señores que luego-luego se ven sospechosos y una tiene que cuidarse. A veces me tambaleo porque con una mano voy agarrada para no caerme y con la otra tengo bien apretadas mis pertenencias”, comentó Irma, quien es vecina de Huentitán.

En el primer trimestre del año, la Fiscalía de Jalisco abrió 35 carpetas de investigación por este delito. En comparación, durante el mismo periodo de 2023 fueron 27. Esto de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en Jalisco no se denuncia el 89.5% de los ilícitos cometidos.

Debido al incremento de reportes por parte de los afectados, la Comisaría de Guadalajara implementó desde febrero un operativo aleatorio en las unidades del Macrobús, particularmente de la estación San Juan de Dios a la de Bicentenario.

A través de un comunicado, explicó que los agentes operan en las cercanías y en el interior de las estaciones del Macrobús, de las 06:00 a las 23:00 horas.

La corporación detalló que los robos se dan sin violencia durante los ascensos y descensos de los pasajeros en las horas pico. Por ello destinaron 30 elementos para la supervisión de autobuses.

Los robos ocurren principalmente en la estación San Juan de Dios, por lo que se ha vuelto el principal punto de vigilancia por parte de la Policía de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

Se registran seis aprehensiones tras la puesta en marcha de la estrategia de prevención: tres por robo a persona, uno por asalto a negocio, uno por posesión de droga y otro más por alterar el orden.

“El 27 de enero se logró la detención de dos hombres que presuntamente le robaron a un joven un celular, un reloj inteligente, un cargador, una cámara fotográfica y unos auriculares en las inmediaciones de calzada Independencia y Constituyentes”, refirió la dependencia municipal.

La Encuesta de Satisfacción de los Usuarios del Transporte Público, que elaboró el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), reveló que el Macrobús es el sistema peor evaluado por los tapatíos en cuanto al personal de seguridad. Por encima están las líneas del Tren Ligero, el Peribús y el resto de las rutas que circulan por la ciudad.

Las personas también reclaman porque el Macrobús les parece poco confortable y por los problemas de ventilación que tienen sus espacios.

“Me metieron la mano y me sacaron de la bolsa el teléfono. Le dije al vigilante pero no me hizo caso”, dijo María.

“Yo me siento insegura en el ‘Macro’. A mi hermana le quitaron la cartera y el celular. Ni se dio cuenta de que la bolsearon hasta que se bajó. El celular valía unos cinco mil pesos”, contó Elizabeth.

La inseguridad también permea en los alrededores de los puntos de abordaje. Por ejemplo, el pasado 6 de abril, José Alejandro, de 30 años, intentó asaltar a una persona en los cruces de Gobernador Curiel y Patria. Fue detenido por agentes tapatíos.

De acuerdo con un análisis del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) del Estado, las estaciones que registran más este tipo de eventos son la de San Juan de Dios, Niños Héroes y Bicentenario.

Los usuarios del Macrobús tampoco se han salvado de los robos con violencia. El pasado 30 de octubre, policías estatales capturaron a un hombre que subió a un camión, amagó a los pasajeros con una pistola, los despojó de sus pertenencias e incluso amenazó a una menor de 12 años.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco circulaban por el cruce de la calzada González Gallo y la calle Parras, en la colonia El Álamo, en Tlaquepaque, cuando un motociclista los alertó.

El camión circulaba a exceso de velocidad. La patrulla lo alcanzó en la calzada Independencia. Los agentes sometieron al delincuente y le quitaron un cuchillo y un arma de fuego hechiza.