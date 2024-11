Tras el megacorte al suministro del agua que lleva a cabo el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), que durará del 15 al 18 de noviembre, vecinos señalaron que el agua ha comenzado a regresar a sus hogares desde el día de hoy, con fluctuaciones en la presión del líquido.

"Sí, ya tenemos agua y sí sale con una presión un poco baja, comparada con otros días, pero mira, ya sale el agua y ya me puedo poner a regar el jardín de la casa (…) En otras ocasiones el agua sale sucia o con muy poca presión, y esta vez no, ya salió bien, limpia y con una presión buena. Quizá ahorita por el corte sale así, ya en el transcurso del día o el lunes ya salga normal", explicó Óscar Rodríguez, vecino de la colonia Colinas de La Normal.

Durante la noche del viernes 15 de noviembre el Siapa informó por medio de sus redes sociales que los trabajos en la Planta Potabilizadora número 3, en las instalaciones e interconexión de válvulas en los nuevos sistemas de abastecimiento, avanzan de forma favorable, por lo que el suministro del agua se restablecerá en el día indicado.

Según el Siapa, el corte del servicio durará del 15 al 18 de noviembre. EL INFORMADOR / A. Navarro

"Una vez que finalicen los trabajos de interconexión y se hagan las pruebas pertinentes para comprobar que se haya realizado con éxito, se comenzará a restablecer el servicio de agua potable de manera paulatina, durante los días sábado 16, domingo 17, concluyendo el restablecimiento en su totalidad durante el lunes 18 de noviembre", se lee en el comunicado oficial del Siapa.

Guadalupe Hernández, trabajadora de una paletería ubicada en la colonia Alcalde Barranquitas, señaló que desde que abrió el negocio por la mañana no ha tenido problemas con el suministro del agua. "Sale bien del grifo, sin problemas, desde que llegué a abrir. Y ahorita también, desde que he estado aquí no he tenido ningún problema, no se ha ido ni nada".

El megacorte arrancó desde las 07:00 horas del día de ayer y afectó a más de mil colonias en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. El Gobierno de Jalisco anunció el viernes por la tarde que las labores en el sistema El Zapotillo – La Red – Calderón hacia la planta de San Gaspar van al 70 por ciento. Se espera traer más agua a la ciudad, así como a las zonas altas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

"Sí, mira, aquí ya tenemos agua. Sale con una presión algo débil, pero tenemos agua y sale limpia, entonces a esperar que no se vaya o que nos la vayan a cortar. A veces nos llegó a salir sucia, con tierra, pero ahorita parece que está saliendo muy bien, limpia, transparente", mencionó Jorge Romero, vecino de la colonia Miraflores.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Aseguran una serpiente ratonera en Lomas del Paraíso

OF