Marchan trabajadores y ciudadanos contra reforma al Poder Judicial

Esta mañana cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos marcharon desde Ciudad Judicial hasta el Parque Metropolitano para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El contingente partió de Ciudad Judicial alrededor de las 11:00 horas y continuó su recorrido hasta el Parque Metropolitano, desde calle Misión San Lorenzo, cruzando por Ciudad Granja, hasta las Torres Rojas de entrada al parque, sobre calle Independencia.

“No somos delincuentes, nos duele mucho estar en paro. Señoras y señores, somos los defensores de la Constitución, nosotros somos los que defendemos los derechos humanos de toda persona en territorio nacional. Somos los que estamos muchas horas encerrados analizando expedientes porque sabemos que la vida de las personas está inmersa en cada expediente […]. Somos gente del pueblo, que no los engañen, somos gente de trabajo. Tenemos años trabajando en esto”, comentó Gloria Avecia Solano, magistrada del primer tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito.

Entre gritos y vítores de “¡Viva México!” “¡Escucha, pueblo!” y “¡Defendamos la Constitución!”, los manifestantes cargaban banderas de México y blancas, además de carteles en los que se leía mensajes como “Justicia Imparcial. Independencia Nacional. Sí a la autonomía del PJF”, “México quiere la paz”, “No queremos una dictadura”, entre otros.

“Vinimos porque no podemos permitir que logren lo que quieren hacer y este país está al borde de la dictadura. Han sido muchos años de democracia para que en seis años todo se termine. No, les queremos dejar un mejor país a ustedes, los jóvenes, y a las generaciones que vienen atrás de ustedes. Nosotras ya estamos grandes, pero en lo que nos queda vamos a hacer lo posible por dejarles el mejor país posible”, dijo Minerva Hernández.

Ricardo Monreal, próximo coordinador de diputados de Morena en la Cámara baja, señaló que el partido oficialista no actuará como “aplanadora”, pese a tener la mayoría en San Lázaro, sin embargo, no descartó que el 1 de septiembre el pleno apruebe la reforma al Poder Judicial.

“Vamos a esperar que el dictamen de la reforma judicial se delibere y, en su caso, se apruebe, y comenzaremos por este dictamen de reforma al Poder Judicial, quizá el propio 1 de septiembre, en una sesión distinta a la de la instalación”, indicó.

Por su parte, Patricia Aguayo, vocera del Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial, afirmó que este paquete de 20 reformas impulsadas por López Obrador pondrá en riesgo los intereses económicos de Estados Unidos y Canadá en México.

“También se están manifestando y están en su derecho de hacerle un señalamiento al Gobierno de que la reforma judicial, en los términos que se está proponiendo, va a ser adversa. Va a ser adversa para los intereses comunes que maneja México, con una agenda que tiene con sus vecinos y socios comerciales, como el T-MEC”, subrayó.

En tanto, Marcelo Ebrad, próximo Secretario de Economía, explicó que la reforma al Poder Judicial no pone en riesgo las relaciones comerciales entre los países de América del Norte.

“Claro que no. El tratado entre México y Estados Unidos es el mejor negocio que hemos hecho los dos y Canadá, con todas las cifras que ha hecho. No tiene por qué ponerse en peligro. A ver, cuando fue la revisión o la renovación del tratado en 2018, nosotros no dijimos, '¿oigan y ustedes por qué eligen a los jueces?’. Ni siquiera fue tema si los eligen o no los eligen, tampoco fue tema cómo organizan su Poder Judicial. No es tema del Tratado, no está en el tratado, que no nos amenacen”, apuntó.

“No somos corruptos, que no los engañen, es un discurso mal habido de los actores políticos. No somos corruptos, muchas gracias por estar con nosotros”, sentenció Avecia Solano.

